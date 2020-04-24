金正恩「病危說」瘋傳！北韓外務省發表談話　紀念領導人訪俄1週年

▲ 金正恩一年前赴海參崴。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩行蹤眾說紛紜，21日驚傳心血管手術後病危，官媒至今未正面回應。為紀念金正恩出訪俄羅斯滿1週年，北韓外務省23日發表談話，表達加強兩國合作的強烈意志。

負責俄羅斯事務的北韓外務省副相林千日（임천일，音譯）23日透過外務省網站發表短文，針對金正恩1年前首度正式訪俄、與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會一事表示，「使傳統戰略上的朝俄親善關係更加符合時代要求，進一步昇華發展。」

林千日指出，這場會談的結果為促進東北亞區域與世界和平、安全保障的戰略合作寫下里程碑，再加上兩國高層自2019年起頻繁互動，針對雙邊問題、國際事務深度交流，更加鞏固兩國友好，再度強調「朝俄蜜月關係」。

針對衝擊全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情，林千日表示，正與俄國緊密互助，為求在聯合國（UN）等國際舞台上實現國際正義，也正努力加強合作，最後強調，「相信（俄國）最終會在防疫之戰中取得勝利。」

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