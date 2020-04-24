研究：紐約新冠肺炎患者「呼吸器治療後死亡率88％」　7成重症病患無發燒症狀！

▲北岸長島猶太裔醫療系統中，接上呼吸器仍能存活的病患僅約1成2。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

最新一項研究報告指出，美國紐約最大的醫院系統 ─ 北岸長島猶太裔醫療系統 （Northwell Health）中，高達近9成的新冠肺炎重症病患，在接上呼吸器治療後仍不治死亡。另一項驚人的研究結果是，該醫療系統內僅有3成的重症病患，曾出現過發燒症狀。

《紐約時報》報導，北岸長島猶太裔醫療系統包括曼哈頓上東區的倫諾克斯希爾（Lenox Hill）、長島猶太裔森丘醫院（LIJ in Forest Hills）、新海德公園 （New Hyde Park），以及史坦頓島大學醫療機構（SIUMF）。

《美國醫學會期刊》（JAMA）22日發表的研究報告指出，範恩斯坦醫學研究所（Feinstein Institutes）專責醫療研究的理查森博士（Safiya Richardson），以及她的同事，針對北岸長島猶太裔醫療系統收治的新冠肺炎病患，共5700人的健康醫療檔案進行統整，男女比6：4，平均年齡63歲。

研究結果發現，分析其中2634名已出院或死亡的病患情況，其中不治病逝的共533人，約占21％，和以往呼吸困難的住院患者死亡率相當。這些人中14％的人曾進加護病房進行治療、3％的人接受腎臟移植手術、12％的人接受呼吸器治療；然而這320名接受呼吸器治療的患者中，高達88％的人最終病逝。

同樣的情況對65歲以上的高齡病患打擊最大，研究對象中，該族群僅3％的人存活下來，而男性死亡率又高於女性。資料顯示，本身就有慢性病的新冠肺炎病患存活機率較低，死者當中57％的人患有高血壓、41％的人有肥胖症、34％的人長期受糖尿病所苦。

研究註記中寫道，死亡的病患中，糖尿病患者必須接受呼吸器治療，或是進加護病房的比例，較沒有糖尿病的患者高。另一項讓人驚訝的研究發現指出，高達70%的新冠肺炎重症病患，都沒有出現發燒的情況，但發燒症狀被列為新冠肺炎的重點病徵之一。

平均而言，病患在住院4天後就已經恢復到可以出院的程度。研究人員在報告中寫道，「這項研究僅針對患病結果已經確定的病患（出院或死亡），進行致死率統計，而隨著不同階段有不同人數染病，長期的研究結果可能會得出不一樣的致死率」