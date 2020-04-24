美國務卿暗示「華盛頓不排除成立新機構」　施壓WHO重組、譚德塞下台

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美國總統川普因不滿世衛傾中、防疫不力，決定暫緩金援。國務卿蓬佩奧今天暗示，若世衛無法拿出成果，美國將與全球夥伴合作，建立能夠達成預期目的的架構或治理模式。

▲國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國必須檢視WHO結構性問題，暗示不排除退出另組新機構。（圖／路透）

川普因不滿世界衛生組織（WHO）處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情偏袒中國，14日決定暫停金援並展開相關調查。美國國會議員也紛紛提案，要求凍結世衛資金，直到世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台為止。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天接受電台主持人賴瑞歐康納（Larry O’Connor）訪問，被問到應該如何改革世衛時表示，世衛先前面對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，初期資訊也不正確，還聲稱中國資訊透明，美國當時就有對世衛進行改革。

蓬佩奧指出，上次改革顯然不足，無法確保世衛能妥善執行其使命，美國正在檢視是否有其他改革方式。

蓬佩奧強調：「沒有任何國家跟美國一樣慷慨，總統、我本人及美國所有領導人物都有義務，確保美國人民納稅錢花在確實能拿出預期成效的組織、計畫上。」

主持人緊接著問蓬佩奧，蓬佩奧的意思是否是世衛有可能被另一個組織取代，或是世衛內部系統性問題太難以克服，是時候尋找新的範例。蓬佩奧回應說：「我們要檢視的，正是這個問題。」

蓬佩奧表示，美國須檢視世衛目前架構是否有利於它執行使命，以及世衛是否能拿出全球需要且合理的成果。他指出，先前有另一個聯合國組織，因為沒有把美方金援用在執行使命上，美國因此選擇退出。

蓬佩奧強調，若一個組織有效運行，美國會一直擔任領導角色並參與其中，但若這個組織拿不出美國要的成果，美方將會與世界各地夥伴合作，創造一個能確實達成預期目的的架構、形式及治理模式，「這非常重要」。