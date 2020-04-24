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首2名受試者接種新冠肺炎疫苗！　牛津大學拚9月產100萬劑

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲各國研究單位陸續進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗人體測試。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

牛津大學在3個月內研發出新冠病毒的疫苗，並進入人體試驗階段；研究召集了至少800名受試者，他們將會被分別接種新冠疫苗和腦膜炎疫苗，作為實驗組及對照組，首2名受試者已經接種疫苗。

BBC報導，受試者們會有一半的人分到實驗組，接種新冠病毒疫苗，另一半人作為控制組，接種腦膜炎疫苗，但他們不會被告知自己接種了什麼疫苗，只有醫生知道，以排除可能影響的心理及行為因素。

第一位接種疫苗的受試者是歐洲的科學家格蘭納托（Elisa Granato），她告訴記者「我是一名科學家，所以我想要在這項科學研究的過程裡出一份力。」

受試者年齡在18歲至55歲之間，必須擁有良好健康狀態，女性必須為非孕婦及哺乳中，且所有人的新冠肺炎檢測都呈陰性。

疫苗的研發者為英國牛津大學的研究團隊，由艾德華珍娜疫苗研究機構（Edward Jenner Institute for Vaccine Research）的反向疫苗學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert），帶領進行臨床前開發。她表示個人對疫苗的效用有很高的信心。

吉爾伯特強調，團隊一定會先從人體試驗中證明疫苗的預防性，接著才會正式投入到廣泛的疫苗接種階段，對此她有80％的信心，如果結果順利，計畫將在9月底前生產100萬劑，力拚秋天正式推出。

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