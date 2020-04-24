WHO資料外洩！中國237名病患「瑞德西韋試驗」失敗　吉利德反駁：沒參考價值

▲瑞德西韋的藥效正在試驗當中，普遍被各界寄予厚望。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞德西韋（remdesivir）先前被認為最有可能是新冠病毒的解方，但日前世衛組織（WHO）意外露出的文件被《金融時報》看見後，發現實驗結果令許多科學家及金主失望。該報告結果來自中國團隊對237名病患的實驗，顯示實驗及對照兩組致死率相當，形同無效，但吉利德也出面反駁。

根據《金融時報》報導，中國針對國內237名新冠肺炎病患進行瑞德西韋實驗，只讓其中158人用藥，另外79人做為對照組。研究結果指出，兩組經一個月的治療後致死率相當，顯示瑞德西韋的藥效並無明顯發揮，而且158人當中有18人出現嚴重的副作用。

WHO聲稱這份報告正在檢視中，但出於處理錯誤而不小心提早發布，「在WHO希望盡早得知研究及資訊的要求下，作者將文件提供給WHO時，不經意地將文件發布到網站上，之後在發現的第一時間就已經先下架報告。」

根源於美國加州的吉利德科學製藥（Gilead Sciences）則出面警告，該研究的結論存在「不適當的解讀」，「重點是，該項研究因為（病患）參與率過低而在初期就終止，沒有能力形成有意義的結論，因此並不具有參考價值。種種原因，這項研究結果是未完成的，串流數據顯示瑞德西韋有潛在效益，對病狀處於初期的病患尤其有效。」

4月初時，《新英格蘭醫學雜誌》 （The New England Journal of Medicine）公布一項瑞德西韋研究結果，顯示68％的病患在用藥後病狀出現明顯改善。不過必須注意的是，該項研究並非官方的正式實驗，沒有任何對照組供比較，而主要是蒐集疫情間曾經接受瑞德西韋藥物治療的病患，進而彙整而成；當時這項研究的科學家已警告結果還沒有定論。

吉利德最初研發瑞德西韋，是針對伊波拉（Ebola）進行藥物開發，臨床試驗結果顯示，該藥物有助於遏阻病毒繼續複製增生，但最終仍沒得到批准。