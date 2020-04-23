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製造業第一季生產指數108.89　創106年第2季以來最大增幅

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製造業第一季生產指數108.89　創106年第2季以來最大增幅

▲經濟部三月製造業生產指數統計一覽表。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今(23)日公布最新統計，受惠半導體高階製程接單強勁，以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵下，3月工業生產指數115.08，年增10.41%，製造業則年增11.09%；綜計第1季製造業生產指數108.89，年增9.36%，為連續3季正成長，且為106年第2季以來最大增幅。

統計處副處長王淑娟指出，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增26.04%，其中，積體電路業受惠於5G通訊、高效能運算需求強勁，年增40.26%，為推升製造業生產成長的主要貢獻。

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此外，行動裝置鏡頭因中國大陸產線復工拉抬回補庫存需求，加上伺服器、交換器、路由器等在廠商擴增國內產線及遠端服務設備需求升溫下明顯增產，致電腦電子產品及光學製品業年增22.16%，連續第二個月正成長。至於液晶面板及其組件業年減1.10%，減幅為近17個月以來最小，主因部分業者接獲轉單及國際供需失衡略緩所致。

傳統產業則續受美中貿易摩擦負面影響，並因炎疫情致市場需求下滑，國際原油、鋼品價格走跌，加深下游備貨疑慮，化學原材料業、機械設備業及基本金屬業分別年減6.83%、3.32%及1.81%；汽車及其零件業則因小型轎車銷售活絡，加上比較基期偏低，年增2.06%。

展望未來，王淑娟指出，由於5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技持續發酵，遠距辦公、線上教學等需求增溫，加上我國業者具製程領先優勢，以及廠商擴增國內產能趨勢延續，可望維繫資訊電子產業成長動能。

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