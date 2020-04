第二槍！密西西比州要中國「負責」：讓數百萬人暴露在病毒威脅中

▲美國第二州向中國提起訴訟。(圖/路透)

記者邱茀濱/綜合報導

繼美國密蘇里州(Missouri)先開第一槍,針對中國隱匿疫情,向對方提出訴訟後,密西西比州(Mississippi)檢察總長昨(22)日也宣布將跟進,「民眾應得的正義,我將在法庭上尋求」。

美國共和黨籍的密西西比州檢察總長費奇(Lynn Fitch),22日在推特上附上一份聲明並指出,由於中國政府惡意隱瞞疫情,讓許多人遭受了痛苦,她正準備向中國提起訴訟,「密西西比的民眾應得的正義,我將在法庭上尋求。」

聲明稱,中國隱瞞這種致命病毒的危險,這對世界非常不公平;同時又壓榨記者、醫生、檢舉人和其他人的聲音,使數百萬人暴露在新冠病毒的威脅中,讓全世界無法做好準備,導致更高的死亡人數和更危險的公共衛生影響,他們必須負責他們所造成的損害。

值得注意的是,就在前一天,美國密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)對中華人民共和國與中國共產黨提出訴訟,指出在新冠肺炎(COVID-19)流行期間謊報、隱瞞疫情嚴重性,衝擊密蘇里州原有秩序與經濟,要求現金賠償。

不過,中國外交部發言人耿爽22日回應指出,這起所謂的訴訟純屬惡意濫訴,有違基本法理。根據國際法上的主權平等原則,中國各級政府在疫情防控方面所採取的主權行為不受美國法院管轄。此外,耿爽今(23)日再次重申,「向中國『甩鍋』、推責解決不了美國自身存在的問題,對中國搞濫訴也不可能得逞。」

I am preparing to file a lawsuit against China on behalf of Mississippians. Too many have suffered as a result of their dangerous and malicious cover-up of the coronavirus. Mississippians deserve justice and I will seek that in court. https://t.co/hxxCHe5ek0 pic.twitter.com/gMYiaG5efF