國銀挺紓困！　金管會給紅蘿蔔今年申設分行評核可加分

▲金管會。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（23）日表示，為獎勵國銀辦理紓困貸款績優表現，今年11月申設分行將可列入評核有利的項目，且今年核准家數也不受去年裁撤分行家數上限的限制。

依據「金融機構國內分支機構管理辦法」第5條規定，符合財務業務指標條件的銀行及信用合作社，須於每年5月及11月向金管會申請增設分支機構。

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金管會銀行局副局長黃光熙表示，經核算今年度應符合管理辦法第3條第2項第4款規定的「本國銀行及信用合作社前3年（2017年至2019年）平均稅前淨值報酬率」為9.16%，目前符合這項條件，可以申設分支機構的銀行共有15家、信合社11家。

為鼓勵金融機構參與公益活動及協助推動各項政策，金管會將公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、對中小企業主為女性的放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙金融服務的推動情形、收受儲蓄互助社存款等8項列為本年度金融機構申請增設國內分支機構的評核項目。

黃光熙指出，為獎勵於今年3月1日起至9月30日間辦理紓困振興貸款績優的本國銀行，其辦理情形也將列入今年11月評核的有利項目。

根據金管會統計，2019年分行裁撤家數共有6家。按照往例金管會當年核准設立的分行家數，基本上不會超過前一年度裁撤的分行，外界關注今年是否只會核准6家分行，黃光熙則說，這只是參考，仍得依評核結果而定。