台灣財政、貨幣政策都還有籌碼　劉憶如：政府可以更加積極

▲ 香港北威集團董事總經理、前財政部長劉憶如。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

香港北威集團董事總經理、前財政部長劉憶如指出，台灣舉債問題並不嚴重，加上政策利率仍有調整空間，因此在貨幣政策與財政政策上，其實都很有籌碼，認為政府可以更加積極。

北威今日舉行線上論壇，題為「面對COVID-19：全球財政及貨幣政策解讀」，主講人有北威董事總經理劉憶如、台灣大學經濟系名譽教授林建甫，以及台新投顧總經理李鎮宇。

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劉憶如指出，美國現在負債餘額除以GDP已經超過100%，日本甚至到了200%以上，而台灣只有30%左右，在世界上排名還算很不錯。因此劉憶如認為，台灣在舉債上其實是還有空間的，不論紓困金額也好，央行也不是零利率，台灣財政政策跟貨幣政策都還有籌碼，處在一個還不錯的位置。

劉憶如舉例，美國聯準會直接做QE、發鈔票，是因為他們利息已經沒得降，原來降利息是希望大家多去投資、消費，但美國已0利率，只好直接丟鈔票。但台灣不會走到那一步，因為台灣要調降利率還是有得調。

「既然在有籌碼的情況之下，政府可以在政策上相當地積極。」劉憶如認為，台灣可以更積極做財政跟貨幣政策，但要注意的是過程要盡量公開透明，比如紓困是紓了誰、紓困多少、依據什麼標準，就是一個分配公開的問題，像是聯準會買企業債券，為何買A企業不買B企業，大家就會關心錢的用度；而這方面，台灣立法院也可以協助監督。

劉憶如認為，貨幣政策短期一定是有作用，央行把錢灑到市場上去，一定會帶動部分上漲。以美國2008年當時為例，雖然灑出來的錢沒有去買太多商品，因此沒有引起通膨，但資金流到了房地產、股市，造成一種財富效果，當股市漲起來，很多人就會覺得比較有錢、就會帶動消費，而消費是可以讓經濟有實質成長的。

因為貨幣政策在某些程度上有一定作用，因此央行一定會用這種政策手段，明知有風險，但還是免不了去動用它。不過劉憶如也提醒，大家需要留意後續影響，到底央行能夠灑多少錢、印的鈔票如何走到市場，若實在發了太多鈔票在經濟體中跑來跑去，大家都會擔心不斷撒錢的後果。

另外，針對國際貨幣基金（IMF）對於台灣經濟成長率的預測，劉憶如直言是「太過悲觀」，預期大概仍在1~2%。她進一步解釋，IMF預期世界平均是在-3%，而台灣預測值-4%甚至比世界平均還差，「我會認為這樣的推估並沒有憑據」。