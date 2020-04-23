元大S＆P原油正2傳調降投資槓桿解套　金管會要求元大投信做3措施

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

元大S&P原油正2近期傳出調降投資槓桿比率，避免淨值為負數，再度引起投資人關注，金管會今（23）日表示，依照期貨基金契約第16條，元大投信可在基金淨值的100%至200%之間進行曝險調整，不過須對外公告操作理由、追蹤誤差及相關風險管理等3大措施。

針對此事，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，初步向元大投信了解，這檔期貨基金契約第16條中，明訂相關期貨曝險部位將盡可能貼近基金淨資產價值的200%，並透過每日重新平衡機制進行整體曝險部位的調整，但若因市場貨法規因素無法全數依指數權值比率建置交易部位，或其他原油期貨可達成較佳的收益，可以把一定比例的非標的指數期貨契約納入。

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至於對投資人的影響為何，證期局指出，近月份原油期貨跌幅較大，不過遠月份跌幅波動較低，因此近月份急彈時，由於遠月份反彈不大，上漲時可能無法追，就會產生上漲幅度、遠月份不如近月份的情況，這是資產管理必須盡到善良管理責任，會依實際市場狀況做決策，因此會請投信對外公告操作策略、追蹤誤差、風險管理等3大措施。

元大投信對此表示，近期西德州原油期貨市場波動驚人，4月20日晚間5月西德州原油期貨甚至出現負值的情況，依照標的指數的指數編製規則，本基金應持倉2020年6月合約，但由於目前交易所保證金水位過高，單口原始保證金高達9350元美金，若以4月22日結算價13.78美元估算，一口西德州原油6月份合約的市場契約價值僅為1萬3,780美元，就目前的原始保證金計算，其槓桿倍數即僅有1.47倍，已無法達到基金原始設計的2倍曝險。

元大投信說明，由於CME交易所於4月20日聲明，原油期貨可以用負值進行交易，近月期貨價格瘋狂崩跌，國際各大原油ETF皆將持倉合約移往次近月或遠月合約，以規避異常市況的衝擊。槓桿型ETF管理運作，需審慎考量若發生單日行情下挫達50%以上時，因曝險過高恐將發生超額損失風險，依4月21日市況，6月合約盤中最大跌幅高達68%，公司若未進行相關緊急作為，恐已發生超額損失，因此基於善良管理人的責任，已確實於管理基金資產恪盡心力。

整體來看，公司在4月22日將本基金持倉9335口的6月份西德州原油期貨，轉為3025口的7月份與774口的12月份西德州原油期貨，曝險為117.84%；4月22日再將3025口的7月份與774口的12月份西德州原油期貨庫存，轉為3066口的12月份期貨，曝險部位為121%，主要是為有效保障基金資產，避免面臨超額損失的風險，且所持有部位仍符合信託契約的相關規定。