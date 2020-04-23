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最高樓也撐不住！中華信評下調台北101展望　穩定轉為負向

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▲▼101,台北101,台北,台灣,臺灣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北101。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，衝擊台灣的觀光產業、經濟情況，而台北101首當其衝，中華信評今（23）日表示，因為觀光市場停滯、外國觀光客趨近零，國內民眾短期也會減少奢侈品花費，台灣金融大樓（台北101）的評等展望從「穩定」轉為「負向」。

中華信評表示，受到新冠肺炎疫情擴散以及入境管制措施、飛航禁令的影響，過去幾週的外國遊客趨近於零，加上感任的件數持續攀升，加上全球旅遊禁令持續增加，預期國際旅遊的停滯狀態還要再維持六個月之久。此外，出於各國政府對疫情再次爆發的擔憂，邊境管制可能會以漸進、緩步的方式取消，以及恐懼的心態國際旅遊2020年即使復甦，也僅是溫和復甦，這先衝擊台北101觀景台的收入，預期觀景台遊客數將下滑七成到八成。

請繼續往下閱讀...

另外，101購物中心的店家多屬於非必要性消費支出的全球頂級奢侈品和時尚品牌，預期國人在101的消費也會急遽下降，觀光市場的停滯將抹去未來至少六個月的營收貢獻，總體而言，101購物中心今年銷售業績將會比去年下滑31%到35%。

而尚稱穩定的為台北101的商辦大樓，租客與租戶的組成大多數是全球性或者國內較大型的企業，不過，辦公大樓營業利益僅占台北101整體營業利益26%，不足以彌補觀景台和購物中心的業績下滑，對於該公司的業務風險評估從強健等級下調到令人滿意的等級。

中華信評表示，若疫情時間拉長，則該公司的現金流惡化程度可能超過預期，或需要更長時間才能確定復甦的動能。調整台北101評等展望由「穩定」調為「負向」;發行體的信用評等卻認為「twAA-/twA-1+」。

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