平和環保去年EPS 5.08元　每股配息4元、配股0.5元

▲平和環保處理廠。（圖／平和環保提供）

記者姚惠茹／台北報導

平和環保（6771）今（23）日宣布，2019年合併營收5.24億元，年減2.69％；毛利49％，年增1個百分點，主要是2018年底收購鳳嘉、清境及萬境子公司進行產業鏈的垂直整合，帶動歸屬母公司稅後淨利成長68.69％至1.41億元，每股稅後盈餘（EPS）5.08元。

平和環保董事會通過，決議2019年度盈餘分配，將配發每股現金股利4元、股票股利0.5元，配發率約88％，持續維持公司高配發率的股利政策，以平和環保今日興櫃交易均價78.16元計算，現金殖利率約5.1％。

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平和環保表示，旗下提供事業廢水代處理服務，主要業務為處理一般重金屬、含鉻、含鎳及氨氮等廢水及廢酸洗液的再利用，客戶各水系廢水經處理，並使水質達放流標準後排放，處理過程產出的污泥經乾燥後，載往下游合法廢棄物處理廠處理；廢酸洗液的再利用則是將廢酸洗液資源化再利用成再生混凝劑，並運用於廢水處理過程作為混凝沉澱的藥劑，該再利用項目已取得專利多年。

平和環保指出，客戶一旦委託平和環保代處理廢水，通常就是長期合作，目前平和環保有超過50家以上的客戶，主要客戶位於本洲工業區內，以接管方式直接輸送廢水至本廠，但近年來以區外客戶增加為主，以槽車清運廢水至本廠，客戶產業涵蓋金屬表面處理、其他金屬製品製造、電子零組件、藥品及醫用化學等產業，區域範圍涵蓋北、中、南各區皆有，每年營運穩定成長。

平和環保說明，2018年底發行新股收購鳳嘉、清境、萬境三家成為100％的子公司，主要是進行上下游整合，該整合效益已在2019年明顯顯現，其中鳳嘉主要為上游製造並銷售基本化學品及廢水處理藥劑，清境及萬境公司則是下游領有乙級廢棄物清除許可證的合格廠商，該三家子公司各自有其他客戶並持續擴展中。

平和環保補充，近年環保意識抬頭，環保署針對營利事業廢水的相關規定漸趨嚴格，對大部分廠商而言，在原有廠區內設置處理設施或增設設備不易，且須有專責處理的技術人員，成本較為高昂，但平和環保已將水處理藥劑、廢污水清運、廢水代處理及污泥清除等上下游整合完成，為客戶提供一站式服務，並解決廢水處理等後續問題，可使客戶專精在本業發展。

平和環保強調，目前依申請核准水措的每個月可處理量約為8.5萬噸廢水，剩餘餘裕量可代處理額度已趨於飽和，然而每月實際代處理廢水量則視客戶產線訂單狀況，目前月平均約為5～6萬噸，並在南科投資新設子公司平和材料，初步產能規畫估計約為每月10萬噸，預計今年第3季開始營運。

展望營運，平和環保表示，環保意識及法令持續加嚴外，台商回流及農地工廠合法化的廢水代處理需求仍將持續增加，隨著今年平和材料的投入營運，可望帶動上、下游子公司鳳嘉及清境、萬境的業務需求，並產生加乘效果的成長動力，預計未來3~5年營運成長可期。