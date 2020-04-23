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金與正將是接班人？　美軍分析：金正恩仍掌控軍武大權

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▲▼金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

▲金與正曾多次陪同金正恩出席國際會議。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

北韓領導人金正恩近況受到關注，雖然官媒《朝鮮中央通訊社》聲稱沒有任何異狀，甚至還在日前與敘利亞總統阿薩德通過電話，但他的健康狀況與行蹤至今仍是一個謎。多家外媒直言，如果金正恩真的不幸倒下，在長子僅有10歲的情況下，接替的掌權者極有可能就是近期地位飆升的胞妹金與正。

金與正現年31歲，近期除了擔任勞動黨第一副部長，成為金正恩的幕僚長外，更在4月被任命為政治局候補委員，政治地位一路攀升。前任南韓統一研究院研究委員趙韓範（조한범，音譯）也曾預測，若金正恩狀況緊急，金與正將暫時成為北韓主要權力基礎，控制組織指導部。

日媒《讀賣新聞》在22日爆料，知情人士透露，北韓當局為了預防緊急狀況發生，在2019年底就召開勞動黨中央委員會全體大會決定，若金正恩死亡或發生無法統治國家的緊急事件，「所有權限交給金與正」。

▲▼金正恩時隔49天騎白馬上白頭山（長白山），這次帶著妻子李雪主。（圖／朝中社）

▲金正恩帶著妻子李雪主騎白馬登上白頭山（長白山）。（圖／朝中社）

《衛報》也分析，金與正先前除了可以直接與金正恩對話，陪同視察武器試射外，更多次以個人身分公開針對北韓及美國關係發表談話，凸顯了她在北韓政權中佔據著核心的位置。

但在一切的狀況尚未明朗之前，美軍參謀長聯席會議副主席海騰上將（John Hyten）表示，美軍尚未掌握任何跡象，「我認為金正恩仍控制著北韓的核子武器與軍隊，並且沒有任何理由可以去懷疑這一個事實。」

雖然金正恩已經有數十天沒有公開露面，在15日也沒有出席金日成冥誕的太陽宮殿參拜活動，但緊鄰著北韓政權的南韓當局也認為，目前北韓與各國間的例行性聯繫與日常業務正常運行中，南北韓共同設立的南北共同聯絡事務所也仍正常運作，會持續關注北韓媒體，掌握所有的動向。

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