金與正將是接班人？　美軍分析：金正恩仍掌控軍武大權

▲金與正曾多次陪同金正恩出席國際會議。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

北韓領導人金正恩近況受到關注,雖然官媒《朝鮮中央通訊社》聲稱沒有任何異狀,甚至還在日前與敘利亞總統阿薩德通過電話,但他的健康狀況與行蹤至今仍是一個謎。多家外媒直言,如果金正恩真的不幸倒下,在長子僅有10歲的情況下,接替的掌權者極有可能就是近期地位飆升的胞妹金與正。

金與正現年31歲,近期除了擔任勞動黨第一副部長,成為金正恩的幕僚長外,更在4月被任命為政治局候補委員,政治地位一路攀升。前任南韓統一研究院研究委員趙韓範(조한범,音譯)也曾預測,若金正恩狀況緊急,金與正將暫時成為北韓主要權力基礎,控制組織指導部。

日媒《讀賣新聞》在22日爆料,知情人士透露,北韓當局為了預防緊急狀況發生,在2019年底就召開勞動黨中央委員會全體大會決定,若金正恩死亡或發生無法統治國家的緊急事件,「所有權限交給金與正」。

▲金正恩帶著妻子李雪主騎白馬登上白頭山(長白山)。(圖/朝中社)

《衛報》也分析,金與正先前除了可以直接與金正恩對話,陪同視察武器試射外,更多次以個人身分公開針對北韓及美國關係發表談話,凸顯了她在北韓政權中佔據著核心的位置。

但在一切的狀況尚未明朗之前,美軍參謀長聯席會議副主席海騰上將(John Hyten)表示,美軍尚未掌握任何跡象,「我認為金正恩仍控制著北韓的核子武器與軍隊,並且沒有任何理由可以去懷疑這一個事實。」

雖然金正恩已經有數十天沒有公開露面,在15日也沒有出席金日成冥誕的太陽宮殿參拜活動,但緊鄰著北韓政權的南韓當局也認為,目前北韓與各國間的例行性聯繫與日常業務正常運行中,南北韓共同設立的南北共同聯絡事務所也仍正常運作,會持續關注北韓媒體,掌握所有的動向。

Kim Jong-Un’s sister Kim Yo-Jong is set to succeed him if he dies.



North Korea is about to have its first female leader before America.



2020 is weird. pic.twitter.com/InlFwkq0LJ