「負油價」期貨商系統無法下單爆爭議　金管會下令全面清查

▲西德州中級原油（WTI）期貨價格21日史上首見出現負值，導致投資人無法下單因而造成損失。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊原油需求，西德州中級原油（WTI）期貨價格21日史上首見出現負值，不過國內部分期貨商系統設定價格只能正數，導致投資人出現無法下單的情況，金管會今（23）日表示，已請期貨公會洽期貨商了解無法下單的原因，並釐清清責任歸屬。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，芝加哥商業交易所原油期貨價格21日出現負值，期貨商系統設定價格大多為正數，因此部分期貨商當價格出現為負值時，導致投資人無法下單，造成平倉無法執行產生損失。

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蔡麗玲指出，目前已請期貨公會洽期貨商，了解當天無法受理客戶下單的原因，並釐清責任歸屬，若投資人認為權益受損，也可向投保中心、金融評議中心申訴。

據了解，4月21日當天有交易的投資人共172人，目前投保中心收到申訴的案件則有15件。蔡麗玲說，由於每個個案情況不同，責任歸屬涉及到賠償，就必須按個案認定，因此會請期貨公會盡快調查完畢。

蔡麗玲強調，過往從來沒有發生期貨交易價格為負值，因此請期貨公會釐清各家期貨商系統設計，與投資人無法下單的原因，即便手機無法下單，也可透過電話等方式，若電話下單也不行，就要進一步釐清這當中出現什麼問題，後續再來看要如何調整、糾紛該如何處理，都會請期貨商進行處理。