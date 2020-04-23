亡羊補牢！華南永昌證巨幅虧損檢討會　通案檢討缺失未討論人事懲處

▲華南金總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君、紀佳妘／台北報導

華南永昌證因發行認售權證導致大幅虧損，財政部今（23）日針對此案召開檢討會以彌補破洞，官員表示，未來也會以「通案」的方式要求各公股券商落實風險控管；至於人事異動以及相關人員的責任，則由華南金自行議處，這次會議並未討論。

華南永昌證因發行認售權證避險不及而大幅虧損34億元，後因再避險成本過高，導致虧損擴大到47億元，導致華南金第一季稅後虧損14.48億元，每股稅後虧損0.12元。

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華南金也遭外界質疑，僅只有華南永昌證總經理陳錦峰遭到調職下台負責，而其他更為高層並未因此案，負連帶責任而有所異動。

財政部官員表示，今日是請各公股券商董總來討論並檢視相關議題的問題，並且進行「通案」式的檢討，財政部也會在最短的時間內整理並且對外說明。至於人事檢討，華南金已經針對華南永昌證人事進行調整，相關人的責任華南金也會進行議處，會議上也沒有討論人事的部分。

根據了解，財政部要求公股券商未來衍生性商品的風控、法遵等管理層級須拉升到董事會，發行面甚至需要金控董事會評估，才可以執行，避免類似華南永昌案件再度發生。

針對華南永昌案，金管會證期局回應，已函請華南永昌證與相關人員陳述意見，後續會依照程序來辦理，若涉及違規部分，也會依法處理。