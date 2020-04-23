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勞保局補貼3萬單日申請突破10萬件　開辦首周超過15萬人領到錢

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局補貼3萬單日申請突破10萬件，開辦首周超過15萬人領到錢。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部因應新冠肺炎疫情，首次開辦「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，自開辦以來吸引大批民眾申請，勞保局表示，今（23）單日申請件數來到10萬2990件，累計開辦四天申請數多達28萬5118件。

勞保局表示，預計明天將會有9萬5808人會拿到3萬元補貼，累計到明天的話，首周上路一共會有15萬8949人領到。

請繼續往下閱讀...

這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

另外，勞動部表示，非常感謝全國各職業工會，動員所有會務人員，從上週開始與會員詳細說明並積極受理，非常辛勞。也呼籲勞工朋友，本次紓困生活補貼至5月22日前皆可洽所屬職業工會提出申請，勞工朋友有長達一個月時間可以利用，也可以透過郵寄到職業工會方式申請。

農委會今（23）日宣布漁民紓困方案，將比照勞動部自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼書紓困方案，對於漁會甲類會員，所得40萬以下，可申請領每月1萬元補助，1次發3個月，估計符合人數近8至10萬人，約24億至30億元，所需經費由勞動部協助支應。

勞動部則回應，已經獲高層協助並同意，目前粗估在漁會加保勞保24000級距以下的漁民共15萬人，再採取排富門檻，共需增列40億元。申請作業由漁會負責，至交由勞動部審查、發放。至於所需經費，將由勞動部先前獲得的310億元預算再往上修。
 

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