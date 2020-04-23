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新增房貸利率創新低！銀行爭取優質客戶、央行降息　3月房貸平均利率跌破1.6%

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▲▼中正區房市空景。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 房市目前未受疫情重大衝擊。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（23）日公布109年3月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.291％，較2月的1.434％下降0.143個百分點，係因各類貸款利率下降所致。

若不含國庫借款，則109年3月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.319％，較2月的1.443％下降0.124個百分點。

請繼續往下閱讀...

四大類放款金額皆較2月增加、利率則是同步下降。在購屋貸款部分，央行官員指出，六都買賣移轉棟數都較上月增加，除了自住需求之外，也有新成屋的交屋，部分銀行承做較多整批分戶貸款，使新增購屋貸款金額增加。

央行官員指出，一二月農曆春節工作天數也少，過完年就會有陸續有需求出現，有是有部分季節性因素。另外，從六都房屋買賣移轉移轉來看，3月桃園、台北南港以及台中都有部分新件案完工交屋，3月六都合計買賣移轉動數年增7.8%、月增有9.9%。

針對疫情是否影響房市，央行官員表示，房仲交易業者透露，因春節之後有房屋在二月和三月中交屋，而疫情則是三月下旬比較嚴重，因此還要持續觀察後續成交情況。

在購屋貸款利率部分，因銀行積極承做優質房貸利率，還有較多利率比較低的整批分戶貸款，加上央行於3月調降政策利率，使購屋貸款利率下降，並創下歷史新低。

資本支出貸款金額增加，主要因有大額公民營企業貸款、土建融貸款、都更案，以及台商回流的投資專案增加；利率下降則是因大額公民營企業貸款利率利率較低，台商回流的資金貸款利率也較低，使三月資本支出貸款利率下降。

在週轉金貸款部分，因銀行3月承做較多政府借款、公民營企業貸款，加上三月是季底、資金需求多，讓週轉金貸款金額較2月增加；利率下降部分，是因政府機關、公民營企業的大額資金貸款利率都較低，也有部分因素是反應央行降息。

在消費性貸款部分，銀行3月承做較多公教人員消費性貸款、就學貸款，另有部分銀行承做較多家計部門的消費性貸款，因此金額也較2月增加；利率則是因公教人員消費性貸款、學貸利率較低，加上降息效應，消費性貸款利率較2月降低。

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