Arm Treasure Data推數據平台新功能　安海斯-布希英博集團將導入

▲Arm Treasure Data推數據平台新功能。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體軟體設計安謀旗下Arm Treasure Data今（23）日推出數據平台（CDP）新功能，協助企業打造顧客旅程編排初期使用計劃（Customer Journey Orchestration early access program）、簡化並整合的20個全新數據應用，以及已擴大到全球用戶、具有全新安全性與管理功能等服務，安海斯-布希英博集團等客戶即將導入。

Arm Treasure Data產品管理部資深總監Rob Parrish表示，更長且更複雜的顧客購買旅程，讓獲取與維繫顧客資料的成本更高。」他說：「我們的顧客數據平台（CDP）統一數據的能力結合顧客旅程編排工具，讓企業可以透過單一的平台，更好的管理在購買週期中的每一個顧客接觸點。



創造出由玩家產生之最大虛擬世界Second Life 的Linden Lab，利用Arm Treasure Data的顧客數據平台，讓Linden Lab得以與玩家更緊密地聯繫，並讓相關的接觸更為個人化，同時將行銷的投資報酬率提升 300%；此外，Linden Lab可在數百個接觸點，讓數千名玩家在整個消費旅程中促動更多的購買行動。

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Linden Lab資深數位行銷經理Darren Helton表示，有了Arm Treasure Data，為玩家用戶建立區隔化、連接化與個人化的體驗方面，保有戰略上的優勢，並獲取更多新玩家，並與他們進行更好的互動，協助我們聚焦行銷上的努力。

安海斯-布希英博集團顧客數據策略部資深經理 Lucas Borges 表示，集團在全球均採取直接面對消費者的行銷方式，必須同時確保旗下許多品牌不會出現彼此重複的行銷活動，同時維持顧客的隱私與安全。

▼Linden Lab資深數位行銷經理Darren Helton。（影／轉自Arm Treasure Data官網）