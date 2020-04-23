譜瑞砸112億元併購睿思科技　第2季完成

▲譜瑞為擴充USB Type-C產線併購美商睿思。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

IC設計廠譜瑞（4966）今（23）日宣布將以3.75億美元（約新台幣112億元）併購美商睿思科技（Fresco Logic），為擴展USB Type-C的USB4產線，預計第2季完成交易。

睿思科技為影像與傳輸介面晶片領導廠商，與專注在高速資料傳輸及I/O 匯集器晶片與技術的無自有晶圓廠半導體廠商，此併購除了整合睿思科技USB4之晶片設計、軟體開發與相關解決方案的發展藍圖外，同時取得USB3 Host控制晶片及支援多種低速通訊傳輸介面的I/O訊號匯集器晶片或USB2轉USB3匯集器晶片。

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譜瑞執行長趙捷表示，睿思科技團隊在USB與USB Type-C技術上展現出優異專業知識與領先能力，而譜瑞在高速傳輸介面技術與產品上一直處於領導地位，藉由增加的USB 集線器、擴充USB連接埠、電力傳輸產品與技術以及其相關之智慧財產權，將加速公司在USB4產品線上的發展藍圖與實現，更進一步為我們的客戶提供尖端的高速產品。

睿思科技執行長張勁帆表示，在行動裝置系統上，資料與影像訊號傳輸解決方案正被整合進同一連接埠中，「我們的團隊非常興奮能夠加入譜瑞公司，一同建構一個更具智慧與多重連結的高速介面系統。」睿思科技在USB、PCIe及其他高速資料傳輸介面標準歷經20年的先進研發下，已推出許多具差異化及低功耗的多重通訊標準介面產品。

譜瑞計畫將由可支配現金支應美金3.75億元價款，本交易交割會待一般性前提條件完成後再進行之，預計第2季會計年度完成交易。