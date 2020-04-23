股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

▲第一金。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

由於第一金去年獲利表現良好，稅後純益較前一年增長8.4%，第一金今（23）日公告董事會決議股利分派，現金股利是1.05元，股票股利是0.3元，合計1.35元，依照今日收盤價19.95元，現金殖利率5.2%，整體來說，優於於2019年配發股利1.1元。

第一金去年稅後純益為193.69億元，每股稅後純益（EPS）有1.55元，較2018年成長8.4%，第一金表示，由於去年的獲利較2018年有成長，為了回饋股東，因此現金股利較去年的1元再略有增加。

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根據第一金規劃，今年的現金股利為1.05元，而股票股利則有0.3元，股票股利也較前一年的0.1元增加，第一金指出，這方面也考慮到因應新冠肺炎（CONID-19）疫情衝擊到實體經濟，銀行業績恐怕也會受到影響，所以保留部分現金，採用盈餘轉增資的方式充實營運資金。

整體來說，第一金的盈餘配發率大約是87%、現金殖利率有5.2%，在經濟萎靡之際，對股東來說等於注入一股暖流。

今年是否會調整各項業績目標，第一金認為，目前疫情發展仍不明朗，對於經濟傷害情況也未確定，所以等情況穩定、明朗化之後再決定是否調整今年的各項業績目標。