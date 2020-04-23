央行調降銀行承辦紓困貸款成本至0.1%！　期擴大銀行承辦意願

▲ 中央銀行業務局局長陳一端。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行表示，為擴大央行2000億專案貸款之成效，自27日起將調降銀行向央行申請融通之適用利率，由原0.25%降為0.1%，透過降低銀行資金成本，擴大銀行承辦意願。

至於金融機構對中小企業之貸款利率則維持不變，A、C二案維持利率不超過1%；B案則是利率不超過1.5%。

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另一方面，考量小規模營業人與基層金融機構關係密切，央行自5月4日起將基層金融機構納入小規模營業人簡易申貸方案辦理機構，包含農漁會信用部與信用合作社。

農漁會信用部部分，由全國各農漁會信用部承辦，請由全國農業金庫彙整後向央行申請專案融通；信用合作社則是由全國各信用合作社承辦，請由合作金庫商業銀行彙整後向本行申請專案融通。

央行業務局長陳一端指出，會透過農業金庫與合庫銀行合作宣導，希望農漁會信用部與信用合作社可以積極承辦業務。

陳一端指出，截至昨（22）日為止，ABC三案通過信保基金核保的件數有近2000件，金額為35億元左右。

另外，央行指出，此項專案融通額度及期限將適時檢討調整，融通額度配合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正案」通過，未來將視疫情需要調整融通額度，由目前2,000億元提高為4,000億元。

在融通期限部分，融通期限暫時維持至110年3月27日，但央行會考量政府紓困振興措施實施期間，並視借款人之貸款資金需求，於融通期限屆期前，檢討展延續辦。

央行表示，請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，讓受疫情影響之中小企業與小規模營業人儘速取得營運所需資金。