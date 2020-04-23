　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

央行調降銀行承辦紓困貸款成本至0.1%！　期擴大銀行承辦意願

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中央銀行業務局局長陳一端。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 中央銀行業務局局長陳一端。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行表示，為擴大央行2000億專案貸款之成效，自27日起將調降銀行向央行申請融通之適用利率，由原0.25%降為0.1%，透過降低銀行資金成本，擴大銀行承辦意願

至於金融機構對中小企業之貸款利率則維持不變，A、C二案維持利率不超過1%；B案則是利率不超過1.5%。

請繼續往下閱讀...

另一方面，考量小規模營業人與基層金融機構關係密切，央行自5月4日起將基層金融機構納入小規模營業人簡易申貸方案辦理機構，包含農漁會信用部與信用合作社

農漁會信用部部分，由全國各農漁會信用部承辦，請由全國農業金庫彙整後向央行申請專案融通；信用合作社則是由全國各信用合作社承辦，請由合作金庫商業銀行彙整後向本行申請專案融通。

央行業務局長陳一端指出，會透過農業金庫與合庫銀行合作宣導，希望農漁會信用部與信用合作社可以積極承辦業務。

陳一端指出，截至昨（22）日為止，ABC三案通過信保基金核保的件數有近2000件，金額為35億元左右

另外，央行指出，此項專案融通額度及期限將適時檢討調整，融通額度配合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正案」通過，未來將視疫情需要調整融通額度，由目前2,000億元提高為4,000億元

在融通期限部分，融通期限暫時維持至110年3月27日，但央行會考量政府紓困振興措施實施期間，並視借款人之貸款資金需求，於融通期限屆期前，檢討展延續辦

央行表示，請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，讓受疫情影響之中小企業與小規模營業人儘速取得營運所需資金。

ET快訊
羅志祥被爆已有「新網紅女友」！　迅速扶正原因曝光
周揚青10天前脫口：和蝴蝶槓上了！對照前任「偷吃旗下女藝人」
獨／北市封城兵推採「紐約模式」！　完整細節曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞保局補貼3萬單日申請突破10萬件　開辦首周超過15萬人領到錢

理財周刊／全球消費市場　五月有轉機

理財周刊／反全球化衝擊

先探／台積電的下個決勝點

威盛通過ISO 26262認證　車用自駕設備最高級別

影／股市遇亂流　專家教你如何挑好股！

長榮航空「專案事假2.0」上路　單月累積達3日、大氣給薪1日

新增房貸利率創新低！銀行爭取優質客戶、央行降息　3月房貸平均利率跌破1.6%

Arm Treasure Data推數據平台新功能　安海斯-布希英博集團將導入

南韓前兩大面板廠Q1皆虧損約百億！　三星年底停產LCD面板

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

勞保局補貼3萬單日申請突破10萬件　開辦首周超過15萬人領到錢

理財周刊／全球消費市場　五月有轉機

理財周刊／反全球化衝擊

先探／台積電的下個決勝點

威盛通過ISO 26262認證　車用自駕設備最高級別

影／股市遇亂流　專家教你如何挑好股！

長榮航空「專案事假2.0」上路　單月累積達3日、大氣給薪1日

新增房貸利率創新低！銀行爭取優質客戶、央行降息　3月房貸平均利率跌破1.6%

Arm Treasure Data推數據平台新功能　安海斯-布希英博集團將導入

南韓前兩大面板廠Q1皆虧損約百億！　三星年底停產LCD面板

洗澡昏倒求助遭拒…情侶中毒「裸身陳屍」租屋處　慣房東為省8千下場慘

女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

床的擺放超多講究！4大必知「眉角」一次看…錢就滾滾來

羅志祥自爆開趴玩超大！　拴狗鍊爬上街、跟「李姓少女」互舔恥毛

王令麟體恤醫護！憑證上網登錄4步驟　自然美醫美級保養品呵護您

羅馬尼亞直擊》醫護人員爆出走潮！護士遭鄰居潑消毒水

本土劇女星嘉義漁港賣魚　李又汝架勢十足被封「最美魚販」

王建煊爆罹癌！攝護腺癌分1到4期　存活率＆治療方式一次解答

4男1女上山下海「打野味」　型男主廚鮑魚端上桌

中職／不讓羅傑斯太累　與悍將3連戰首場推米蘭達

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

財經熱門新聞

你才剛起床他已工作2小時　33歲財富自由仍超拚

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天有14萬人搶辦　首波4132人今入帳

國發基金加碼台企銀　掰掰囉

加油再等等！專家預估下周油價出爐「汽油擬降1元」

沒地方放油了！美國石油業施壓川普政府

救命錢明天到！經濟部：艱困企業補貼6億元撥款「2.2萬人受惠」

兆豐銀挺小老闆　借50萬月息417元

油價跌跌不休　下周國內汽油估降0.6元「加油再等等！」

5大輕稅紓困措施　一張圖秒懂

葡萄王生技心繫台灣疫情　捐贈機能飲料為防疫前線加油

台達電《鯨碳之歌》徵件　開跑

第一金股利1.35元　優於去年

更多熱門

相關新聞

新增房貸利率創新低！　3月房貸平均利率跌破1.6%

新增房貸利率創新低！　3月房貸平均利率跌破1.6%

央行今（23）日公布109年3月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率，在購屋貸款利率部分，因銀行積極承做優質房貸利率，還有較多利率比較低的整批分戶貸款，加上央行於3月調降政策利率，使購屋貸款利率下降，並創下歷史新低。

央行融通貸款已受理900家中小企業　金額達18億元

央行融通貸款已受理900家中小企業　金額達18億元

LIVE／蘇揆要求大降息　央行總裁親上火線

LIVE／蘇揆要求大降息　央行總裁親上火線

一張表秒懂！歷史5波降息房市軌跡　專家坦言：這次買氣難起

一張表秒懂！歷史5波降息房市軌跡　專家坦言：這次買氣難起

央行重新遴選外幣結算平台美元清算銀行　由兆豐銀行續任

央行重新遴選外幣結算平台美元清算銀行　由兆豐銀行續任

關鍵字：

央行中央銀行融通貸款利率中小企業小額營業人

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面