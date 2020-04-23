「斷裂生殖器」橫躺花園！他拿斧頭肢解…器官到處扔　家還藏2具屍體

Graphic Images ‘Cannibal’ pensioner arrested after cops spot severed penis of missing man in his front garden https://t.co/banfkAmhEw — The Sun (@TheSun) April 22, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

36歲的俄羅斯男子呂希尼（Petr Lysyany）幾日前失蹤，警方在接獲報案後開始進行調查，得知他曾與66歲拾荒男子維克多（Viktor Zakharov）喝過酒，隨後更在維克多家的院子裡看到「被切斷的陰莖」，外頭的廁所、花園還有地窖中都藏有各部位的屍體，而且除了確認呂希尼已經被殺害之外，還意外地扯出另外幾起謀殺案。

綜合外媒報導，這起恐怖的分屍案發生在西伯利亞的Severnoye村，執法單位表示，呂希尼的妻子因為老公失蹤而報案，隨後警方啟動調查，在一處房屋附近發現呂希尼的腳踏車，才循線追蹤到拾荒老人維克多的身上。

維克多說，自己幾天前曾經與呂希尼一起喝酒過，但呂希尼喝醉後就回家了，不過當警方到達他家時，卻驚訝的發現他家的院子裡有一根「被切斷的陰莖」，進一步搜查更發現室外的廁所跟花園中，都藏有呂希尼的各個身體部位，腿、腳還有其他器官散落在家裡各處。

就在警方進到屋子之後，還在木頭地板下方找出兩組人骨，兩名死者分別被指認為一年前失蹤、63歲的德萊多莫夫（Viktor Dryumov），以及在今年3月失蹤、53歲的謝爾蓋（Sergey Tikhonov）。報導中指出，維克多承認自己謀殺了這些人，並且使用斧頭作為肢解的工具，目前他被以嫌疑犯的身分，正在接受2012年14歲男孩阿列克謝（Alexey Bakun）失蹤案的調查。