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紐西蘭超嚴格「封鎖令」斷疫情　專家曝：台灣是國際航班復航首選

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▲▼紐西蘭基督城國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭基督城國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者胡玉立多倫多22日電

紐西蘭全國防疫封鎖將自27日起從第4級降至第3級。紐國知名傳染病學專家威爾斯預期，若紐國未來恢復國際航班，「第一步可能會考慮飛往台灣，或其他已摒除感染的南太平洋島國。」

奧克蘭大學副教授威爾斯（Siouxsie Wiles）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時指出，現在談紐西蘭何時恢復國際航班還嫌太早，但她說：「我們到頭來可能會是在全球這樣的小型島國之間往來旅行。展望未來，如何保持（無病毒狀態）會很有意思。」

自新冠肺炎（COVID-19）大流行以來，威爾斯幾乎天天接受媒體訪問。她一頭鮮豔的粉紅色頭髮和深入淺出的表達風格，讓她很快成為家喻戶曉人物。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）20日宣布防疫警戒27日起從最嚴格的第4級降低至第3級，允許林業、建築、製造和零售相關行業可準備復工。阿爾登並表示，若2周後疫情沒有復發，5月中旬將再降至第2級，允許人民擁有更多自由。

威爾斯表示，降至第3級警戒，紐西蘭邊境並不會向國際旅客開放，但會嚴格追蹤每一起新出現的確診病例，找出並隔離與感染者有聯繫的任何人。

她表示，「只要能在案例追蹤和測試方面做得夠好，就能找出相關病例並制止蔓延，最大程度減少爆發。」

威爾斯指出，紐西蘭與許多太平洋小島國之間的聯繫，是阿爾登政府果斷採取最嚴格封鎖措施的主要考慮因素之一。畢竟，許多太平洋島國醫療制度不如紐西蘭，在對抗病毒疫情方面很容易處於極不利地位。

南太平洋島國薩摩亞（Samoa）去年發生近6000例麻疹病例，導致84人死亡。科學家認為，薩摩亞麻疹疫情是一名乘坐紐西蘭航空班機抵達薩摩亞的麻疹患者帶入的。

紐西蘭自3月25日起進入為期4週的封鎖狀態，包括對外關閉邊境、實施全國禁足令、關閉非必要商家和設施。種種嚴苛措施，讓人口500萬的南太平洋島國紐西蘭成為全球防疫最成功國家之一。阿爾登也多次躍上國際媒體，為領導防疫成功的全球焦點人物之一。

阿爾登表示，「我們做到了很少國家做到的事—我們阻止了毀滅性的浪潮。」她指出，紐西蘭每名帶病毒者的傳播病例數為0.48，遠低於國際平均每1人傳染給2.5人。紐西蘭每10萬人確診病例數也是全球最低。截至22日，紐西蘭共有1451例確診病例，14人死亡，大多數發生在養老院。

CBC報導指出，台灣和南韓在遏制疫情方面，取得了與紐西蘭類似的成功。至於新加也被視為模範，但在鬆綁部分禁令後，現正經歷第二波感染疫情。

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