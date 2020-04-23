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瑞士信貸Q1收入較去年同期增長75%　五年來最佳季度表現

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▲瑞士信貸Credit Suisse。（圖／路透）

▲瑞士信貸Credit Suisse。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

瑞士信貸公佈2020年第一季財報，總營收為57.76億瑞士法郎，比去年同期增長7%，淨利潤13.14億瑞士法郎，增長了75％，這除了是新任執行長戈特斯坦（Thomas Gottstein）掌舵以來的第一份收益報告，同時也是這五年來最佳的季度利潤表現。

該銀行公佈，截至3月31日的三個月淨收入為13.1億瑞士法郎（13.4億美元），高於去年同期的7.49億瑞士法郎。

請繼續往下閱讀...

然而，瑞士信貸還預留了5.68億瑞士法郎用於潛在的信用損失，主要是由於冠狀病毒大流行造成的。瑞士信貸並警告稱其預計與疫情相關的不確定性將持續存在。

瑞士信貸表示，新冠肺炎疫情危機對經濟造成的不利影響的規模仍難以評估，在未來幾個季度，尤其是在瑞士以外的公司銀行和其他貸款中，可能還會看到更多的準備金積累和減值，以及在資產管理方面的投資。

在瑞士監管機構FINMA的壓力下，瑞士信貸將在4月30日的年度股東大會上提議將股息減少一半。董事會將提議在2020年秋季召開特別股東大會，以根據市場和經濟狀況分配2019年下半年的股息。

除了削減股息，瑞士信貸還將暫停其2020年股票回購計劃，至少要等到第三季，以評估冠狀病毒大流行的影響。該銀行在報告中表示，這是面對新冠肺炎大流行帶來的挑戰，也是保持資本的審慎和負責任的一步。

路透社對Refinitiv的數據進行的分析顯示，過去30天內，歐洲主要貸方對貸款損失準備金的市場預期已增長130％。

同時，對包括匯豐銀行，法國巴黎銀行和德意志銀行在內的歐洲銀行分析師的全年利潤預期削減了40％以上。

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