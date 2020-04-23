　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

居家辦公挑自家商旅惹議　新光金提3點說明：只是演練

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者紀佳妘攝）

▲新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，各家金控嚴陣以待，陸續實施異地辦公或居家辦公機制，新光金控今（23）日爆出進行異地備援、居家辦公演練，卻到自己集團商旅實施引發爭議，不過新光金控對此提出3點說明，強調一切依法辦理。

新光金控副董事長李紀珠表示，在防疫期間，為落實企業社會責任、維護客戶權益，必須作到營運不中斷，因此異地辦公演練有其必要性。此外，她也透露，除了新光金旗下子公司外，台新金、王道銀行也有意使用新板傑仕堡作為異地備援的場所，目前正接洽中。

請繼續往下閱讀...

針對這起事件，新光金法務長簡維能表示，公司對於利害關係人交易一向很重視，強調一切都會依法處理，而金控法第45條有授權機制，因此新光金經過董事會決議後已有通案原則，也就是500萬元以下的案件由經營部門決定，但若超過500萬元則要經董事會同意，因此本月估算費用將超過500萬元，因此向董事會提案討論，且提案內容包括相關住宿、活動條件比價等，若無法比價則會依會計師出具意見，以符合合規要件。

至於為何會選擇自家商旅作為異地辦公或居家辦公演練，新光人壽人力資源部資深副總經理邱立權提出3說明，首先是異地辦公或居家辦公前須事前演練，確保員工個人設備是否能順利連上公司內網；再者是公司新大樓落成，向員工介紹相關設備；最後是該大樓往後預計規劃成新光在全國最大的訓練中心，因此希望聽取員工回饋意見，作為改善的依據。

邱立權指出，這次演練課程是為了防疫做準備，參與者包含新光關係企業，如新光保全、新光醫院等，目前新光人壽200名員工、其他關係企業475名員工已完成。

新光人壽法遵長高全國也強調，首先是並未如外界所說的有裁罰事實，再者是也沒有利益輸送的問題，內部會依法檢具優於公司比價，第三為主管機關訂定的金控法第45條外，也有授權函令，由董事會決議授權辦法，由經理部門來決定，若金額超過500萬元或特殊類型則須經董事會決議。

ET快訊
高雄新增1確診官兵5處足跡曝光！去過蓮池潭、冰店吃冰
高雄新增1例確診官兵「拒絕疫調」！24張罰單緊急喊停
誰核定敦睦出航？國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光
共軍遼寧艦經巴士海峽入南海　國防部公布監控空拍照
24名官兵全接受疫調！韓國瑜強硬喊開罰　最後通牒前已完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

瑞士信貸Q1收入較去年同期增長75%　五年來最佳季度表現

譜瑞砸112億元併購睿思科技　第2季完成

股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

央行調降銀行承辦紓困貸款成本！由0.25%降至0.1%　擴大承辦意願

居家辦公挑自家商旅惹議　新光金提3點說明：只是演練

圖書5年免營業稅！財部解釋　買書仍可領到發票對獎

史上最大減幅！3月餐飲業營收519億元、年減21%

台指期漲70點　分析師：震盪整理盤勢為主、不建議追價

黃金前景光明　國際金價持續站穩1700美元大關

誠品24hr書店新據點出爐　董座吳旻潔樹立台灣文青IP新指標

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

瑞士信貸Q1收入較去年同期增長75%　五年來最佳季度表現

譜瑞砸112億元併購睿思科技　第2季完成

股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

央行調降銀行承辦紓困貸款成本！由0.25%降至0.1%　擴大承辦意願

居家辦公挑自家商旅惹議　新光金提3點說明：只是演練

圖書5年免營業稅！財部解釋　買書仍可領到發票對獎

史上最大減幅！3月餐飲業營收519億元、年減21%

台指期漲70點　分析師：震盪整理盤勢為主、不建議追價

黃金前景光明　國際金價持續站穩1700美元大關

誠品24hr書店新據點出爐　董座吳旻潔樹立台灣文青IP新指標

瑞士信貸Q1收入較去年同期增長75%　五年來最佳季度表現

譜瑞砸112億元併購睿思科技　第2季完成

喵選之人！賓士貓待窗外凝視　「天天報到→進房玩」強迫收編

快訊／韓國瑜疫調敦睦24人　國防部：官兵接到電話認為他們不是合格人員

勞工紓困不排除漁民了！農委會宣布下週啟動：每月補助1萬1次領3個月

SBL冠軍賽／登FIBA全球轉播　黃聰翰：感覺很酷

周揚青分手10天前突脫口：和蝴蝶槓上了！　對照羅志祥「偷吃旗下女藝人」網笑了

紐西蘭超嚴格「封鎖令」斷疫情　專家曝：台灣是國際航班復航首選

股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

保育類環頸雉撞擊電桿死亡　造成住戶停電3小時保育人士不捨

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

財經熱門新聞

你才剛起床他已工作2小時　33歲財富自由仍超拚

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天有14萬人搶辦　首波4132人今入帳

國發基金加碼台企銀　掰掰囉

加油再等等！專家預估下周油價出爐「汽油擬降1元」

沒地方放油了！美國石油業施壓川普政府

救命錢明天到！經濟部：艱困企業補貼6億元撥款「2.2萬人受惠」

油價跌跌不休　下周國內汽油估降0.6元「加油再等等！」

5大輕稅紓困措施　一張圖秒懂

台達電《鯨碳之歌》徵件　開跑

葡萄王生技心繫台灣疫情　捐贈機能飲料為防疫前線加油

兆豐銀挺小老闆　借50萬月息417元

元大S&P原油正2溢價一度飆至500%！　一文秒懂「折溢價」發生原因與風險

更多熱門

相關新聞

病毒沾鞋底...一走全擴散！醫曝「4常碰物品」藏爆量

病毒沾鞋底...一走全擴散！醫曝「4常碰物品」藏爆量

新冠病毒相當狡猾，之前聽過它會隨著冷氣氣流吹到更遠的地方，想不到連鞋底、滑鼠、鍵盤都可能有它的存在！急診兒科醫吳昌騰表示，根據中國的最新研究，新冠病毒可沾在醫護人員的鞋底上，當醫護人員在病房內四處走動時，病毒就能分佈到整個樓層；而醫護人員常碰到的滑鼠、鍵盤和垃圾桶，也是病毒傳播的重要媒介。

公車要補助！林佳龍籲地方負責

公車要補助！林佳龍籲地方負責

快訊／24名官兵轉向　全數完成疫調

快訊／24名官兵轉向　全數完成疫調

李秉穎：風險很小

李秉穎：風險很小

華航減薪！林佳龍：以身作則

華航減薪！林佳龍：以身作則

關鍵字：

新冠肺炎疫情新光金李紀珠居家辦公異地辦公商旅

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面