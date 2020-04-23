居家辦公挑自家商旅惹議　新光金提3點說明：只是演練

▲新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，各家金控嚴陣以待，陸續實施異地辦公或居家辦公機制，新光金控今（23）日爆出進行異地備援、居家辦公演練，卻到自己集團商旅實施引發爭議，不過新光金控對此提出3點說明，強調一切依法辦理。

新光金控副董事長李紀珠表示，在防疫期間，為落實企業社會責任、維護客戶權益，必須作到營運不中斷，因此異地辦公演練有其必要性。此外，她也透露，除了新光金旗下子公司外，台新金、王道銀行也有意使用新板傑仕堡作為異地備援的場所，目前正接洽中。

請繼續往下閱讀...

針對這起事件，新光金法務長簡維能表示，公司對於利害關係人交易一向很重視，強調一切都會依法處理，而金控法第45條有授權機制，因此新光金經過董事會決議後已有通案原則，也就是500萬元以下的案件由經營部門決定，但若超過500萬元則要經董事會同意，因此本月估算費用將超過500萬元，因此向董事會提案討論，且提案內容包括相關住宿、活動條件比價等，若無法比價則會依會計師出具意見，以符合合規要件。

至於為何會選擇自家商旅作為異地辦公或居家辦公演練，新光人壽人力資源部資深副總經理邱立權提出3說明，首先是異地辦公或居家辦公前須事前演練，確保員工個人設備是否能順利連上公司內網；再者是公司新大樓落成，向員工介紹相關設備；最後是該大樓往後預計規劃成新光在全國最大的訓練中心，因此希望聽取員工回饋意見，作為改善的依據。

邱立權指出，這次演練課程是為了防疫做準備，參與者包含新光關係企業，如新光保全、新光醫院等，目前新光人壽200名員工、其他關係企業475名員工已完成。

新光人壽法遵長高全國也強調，首先是並未如外界所說的有裁罰事實，再者是也沒有利益輸送的問題，內部會依法檢具優於公司比價，第三為主管機關訂定的金控法第45條外，也有授權函令，由董事會決議授權辦法，由經理部門來決定，若金額超過500萬元或特殊類型則須經董事會決議。