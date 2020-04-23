理財周刊／全球消費市場　五月有轉機

各國陸續嘗試重啟經濟活動，惟油價與疫情衝擊企業倒閉危機仍待解決，台灣外銷訂單年增率翻正，台股下檔支撐轉強，趨勢產業將先表態。

文／馮泉富

過去一周誠如我們先前所言，美股呈現橫向區間整理格局。由於美國仍未明顯脫離新冠病毒疫情之高峰期，市場仍舊憂心其對實體經濟衝擊之程度，尤其是金融業。

美國銀行業將承受失業潮考驗

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據市場統計，美國主要銀行如美國銀行、摩根大通、花旗集團等大型銀行已於今年第一季額外增提350億美元，以因應疫情可能造成破產、債務違約等事件之增加。

例如摩根大通銀行的財報顯示，該銀行已提列68億美元準備金，來防範疫情造成的債務違約。

美國銀行則將虧損準備金再增加三六億美元，該銀行財務長多諾佛里歐(Paul Donofrio)在法說會上表示，就失業救濟申領人數來看，美銀預估今年到明年的消金業務虧損將快速增加，財報顯示美國銀行首季獲利已暴跌45％。

另外，花旗集團亦增提85億美元準備金，首季獲利亦大跌46％，目前超前布局拉高呆帳承受度，預計可承受將近210億美元的貸款損失，約為貸款總額的2.9％。

這一切行動主要是銀行業預期大量失業將造成信用卡債務違約浪潮來襲，加上石油產業債務違約的壓力也快速上升。

再觀察目前實際的就業概況，截至四月十一日止當周，美國初領失業救濟金人數達五二五萬人，雖較前兩周的680萬與620萬人下滑，但累計過去短短四周之初領失業救濟人數已突破2100萬人，創歷史新高，遠遠超過前紀錄一九八二年秋天的270萬人。

另據華爾街經濟學家估計，企業大舉裁員與放無薪假的慘況將會持續至五月初，而美國失業率可能會飆高至15％。

顯然，為了控制疫情而實施的管制措施，讓美國出現一九三○年大蕭條以來最慘烈的失業潮，而美國銀行業的一連串動作也給了投資人很重要的啟示，在景氣循環末段千萬不要輕易投資銀行業，因為銀行將因存放款利差縮減使獲利下降，呆帳率可能快速上揚，配息率可能也將不如過往。

消費快速下降 衝擊美國經濟

從股市的角度切入，如上周所提，本波的反彈可視為針對先前過度恐慌而超跌部分所作的估值修復，接下來反彈波續航力必須觀察企業營運復原速度而定。

以相對較容易量化的指標來看，目前S&P500指數之本益已彈升至十七倍以上，超過約十六．七倍的過去五年均值，缺乏基本面支持之追高風險將逐步加大。

舉例而言，以消費增長為主軸的美國經濟，消費數據已出現防疫斷層，美國商務部新公布的三月零售銷售額較前月衰退8.7％，不僅低於市場預期的衰退八％，更創下官方一九九二年開始追蹤此數據以來的歷史新高。

十三個主要類別中的八個類別較二月下降，其中服裝商店下降50.5％，家具下滑26.8％，餐館和酒吧衰退26.5％為最大，佔零售銷售額20％的汽車銷售也下滑25.6％，因油價大幅下跌，加油站的汽油銷售額也大幅降低17.2％。

另就年增率而言，三月零售銷售年增率由前期的年增4.6％陡降至年衰退6.2％，重點是目前的數據可能還不是最壞，新冠肺炎疫情造成的衝擊才開始逐漸浮現，仍需持續關注追蹤。

另外，國際能源總署(IEA)也表示今年全球石油需求降幅將創下紀錄，預期二○二○年全球石油需求將下降930萬桶／日，同時預估四月原油需求下降2900萬桶／日，遠超越 OPEC＋才剛達成共識的減產幅度。

近期國際原油連續崩跌的情形下，也需要一段時間來觀察對高收益債市場之衝擊程度。雖然目前的信用利差開始緩步下降，金融市場暫時沒有斷鏈危機，但仍舊不宜掉以輕心，因為降幅還不足以讓人放心。

全球陸續重啟經濟活動 五月份為觀察重點

新冠病毒疫情發展至此，既然限縮了股市向上空間，是否再次引發連續性崩跌呢？答案是「不至於」。目前全球主要經濟體之商業活動雖然受到管制措施影響，但是仍有一部份消費需求不至於消失，只是遞延而已。況且部分地區可望因疫情受控而逐步鬆綁管制。

例如美國總統川已宣布三階段計畫逐步重啟經濟活動，當然，前提是須大幅提高病毒篩檢能力，這項計畫的啟動時間將由各州州長視當地疫情而定。

評定標準也明確化，未來兩週，若各州通報的類流感和疑似病患病例及COVID-19新增確診數呈現下降趨勢，評估醫院應有能力治療所有患者與針對有風險的醫護人員，提供健全測試的情況下，可以放鬆「居家令」進入第一階段，預期一些疫情較輕的州可望於5月1日重啟部分經濟活動。若第一階段後兩週，確診人數再持續下降則可陸續進入第二階段及第三階段。

目前美國各州對重啟經濟活動也展開區域性的協商，包括美國東岸七州(紐約州、紐澤西、康乃狄克州、賓州、德拉瓦州、羅德島和麻州)達成解除禁足令和重啟經濟的區域性協議。

西岸三州(加州、華盛頓州、奧勒岡州)則宣布一項「西部州協定」，另外，中西部七州(伊利諾州、密歇根州、俄亥俄州、威斯康辛、明尼蘇達州、印第安納州和肯塔基州)也成立中西部聯盟，均表示將根據數據和專家的建議，在健康為首要考慮的情況下，協調重啟經濟活動事宜。

歐洲方面，歐盟執委會主席針對取消部分限制措施計畫，提出三大要件，包括感染人數大幅且持續性的下降；醫院需有足夠的病床、重症治療資源、藥品及設備；具有監測病毒的大規模檢測能力。

德國也宣布，將漸進式放寬防疫限制的計劃。4月20日起面積不超過八百平方公尺的商店開始恢復營業，5月4日起，德國的學校將逐步恢復上課；但餐館、酒吧、電影院等場所仍將繼續關閉；大型活動的禁令將持續到8月31日。

另外，奧地利、捷克、丹麥已逐步恢復一些店面營業、學校復學，瑞士計畫4月27日起逐步鬆綁防疫限制；義大利將持續封城至五月四日，西班牙宣布延長封城時間至五月九日。

由以上進度估計，全球消費市場可望由五月逐漸復甦，五～六月份起的消費數據也將是觀察重點，除非屆時仍不如預期，否則在全球央行努力ＱＥ下，股市崩跌不易。

外銷訂單年增率翻正 台股下檔支撐將轉強

將焦點拉回台股，雖然台灣疫情的控制相對良好，但由於外貿依賴度達57％，遠大於亞洲主要經濟體，因此，要獨善其身十分不易，一切仍得視外銷訂單數據來觀察，才不失客觀性。

根據經濟部統計處新公布的三月外銷訂單數據，訂單金額達402.6億美元，年增4.3％，跌破市場眼鏡，優於原先預期的二位數負成長，亦終止連兩個月的負成長。

其中，電子產品訂單達一二四．五億美元，金額創歷年同期新高，且較去年同期大增23.8％；資訊通信產品訂單115.4億美元，金額同創歷年三月新高。主因受到新冠疫情影響，讓遠距工作、線上教學需求興起，帶動手機、筆電及網路通訊產品接單成長；產品於5G通訊、高效能運算等新興科技應用方面持續增溫，帶動國內晶圓代工、IC設計、封測、晶片通路、印刷電路板及記憶體等業者訂單持續成長。

不過，基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品及機械產品等產業都持續呈現衰退，分別年減約6~19.8％不等。三月海外生產比則回升至50.5％，較二月的40.7％，大增九．九個百分點。

由於現階段全球大規模使用線上服務，將使伺服器供應鏈，雲端儲存，甚至雲端安全相關類股受到重視。

估計到二○二五年，全球資料總量將較二○一九年成長430％，雲端服務增長將帶動相關企業投資，也凸顯未來5G網路建置的重要性。台股以白牌伺服器業務為主的業者將是首波受益者。

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