紐西蘭微生物學家：一旦復航　會優先考慮飛往台灣

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

總理阿爾登（Jacinda Ardern）近日宣佈，國內的第4級警戒措施將持續到4月27日結束，降至第3級。對此，奧克蘭大學（Auckland University）微生物學家威爾斯（Siouxsie Wiles）表示，恢復國際航班還為時過早，如果真的復航，會優先選擇飛往台灣或南太平洋等國家，因為它們或許早已消除病毒。

▲自新冠肺炎全球大流行以來，威爾斯頂著鮮豔的粉紅色頭髮，幾乎每天在媒體上露面，已經成為當地舉世聞名的人物。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



根據CBC報導，威爾斯指出，紐西蘭能在對抗疫情方面交出好成績，主要原因是阿爾登採取的是最嚴格封鎖措施，畢竟許多太平洋小島國在對抗新冠肺炎的方面，處於極其不利的地位，她還補充說，「如果追蹤和測試方面做得夠好，則可以最大幅度地減少疫情，因為可以找到病例並阻止病毒傳播。」

此前，阿爾登也表示，14天之內如果沒有確診病例出現，可能在5月中旬時降級為第2級警戒線，允許國民最大的自由度。值得一提的是，報導還指出，台灣和韓國對抗疫情的成就獲得外界的認可，雖然新加坡也被視為教科書案，但在最初放鬆禁令之後，目前正經歷第二波感染。目前紐西蘭累積確診1,451例，死亡16例。