史上最大減幅！3月餐飲業營收519億元、年減21%

▲經濟部今（23）日公佈三月批發零售及餐飲業統計。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（23）日表示，新冠肺炎疫情對內需衝擊逐步擴大，據經濟部調查批發零售及餐飲業，3月餐飲業營業額為519億元，年減21%，創史上最大減幅，官員分析主因在於人們減少出門用餐，致減幅達兩位數。

依據經濟部統計，3月餐飲業營業額519億元，年減21.0%，其中餐館業年減22.3%；第1季餐飲業營業額為1,928億元，年減6.6%，創史上最大減幅。主因全球疫情相繼爆發，觀光客驟減，加上國人減少外出旅遊及聚餐，宴會活動大幅停擺，所幸部分速食業者持續開發新產品並加強促銷，抵銷部分減幅。

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另外，外燴及團膳承包業亦受疫情影響，年減36.4%，主因航空客運量減少，空廚營收大幅滑落所致。

3月零售業營業額為2,906億元，年減3.4%，其中受疫情影響致來客數減少的零售業，所受衝擊最大，包括百貨公司年減21.6%、其他綜合商品零售業(如免稅店等)年減34.3%、布疋及服飾品業年減17.5%、家用器具用品零售業年減25.5%；燃料零售業亦因油價大跌而年減21.5%。

不過，部分業者反因疫情掀起囤貨潮或助長「宅經濟」而成長，包括超級市場及量販店營收分別年增30.0%與20.7%、電子購物及郵購業年增24.2%；汽機車零售業也因汰舊換新減徵政策，將於明年1月落日，年增7.0%。第1季零售業營業額為9,245億元，年減0.6%。

批發業方面，3月批發業營業額為9,054億元，年增7.9%，主因遞延出貨及提前備貨雙重力道拉抬，加上防疫需求推升部分原料、電器設備銷售增溫所致，其中機械器具批發業年增19.0%，為主要貢獻。第1季營業額為2兆4,656億元，年增2.0%。

展望後市，經濟部表示，因疫情持續，不利批發業營收成長，零售業及餐飲業來客數驟減，營收受波及；惟部分百貨公司母親節檔期提早開打，網購及外送盛行，加上政府推出防疫紓困振興措施，可望減緩對內需市場衝擊。

