圖書5年免營業稅！財部解釋　買書仍可領到發票對獎

▲圖書免營業稅，民眾買書仍可領統一發票。（圖／記者范綱儀攝）

記者吳靜君／台北報導

出版業利多！文化部3年前即已經推動圖書免營業稅，以減輕出版產業的負擔，文化部今（23）日宣布，已經與財政部達成共識，預計將在5月預告「文化與財政部及娛樂稅辦法」，實體及數位圖書的出版業者，經文化部認可後就可以免稅，財政部將給予5年的優惠期，並且將在明年中上路，但是民眾仍可以領取發票兌獎。

文化部表示，也將與教育部所屬的國家圖書館合作，未來出版業者只要在向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出申請免徵營業稅之認可，只要出版業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、便利超商等，均無需重複申請，經認可之圖書出版品銷售收入得直接免徵營業稅，以簡化程序，落實便民服務。

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據統計，全球目前已經有英國、愛爾蘭、阿根廷及亞洲鄰國如南韓、泰國、馬來西亞等53個國家，提供紙本圖書免稅或零稅率之優惠。其中，南韓、泰國與馬來西亞更進一步同時免除紙本與數位圖書出版品之營業稅。

財政部官員表示，目前報紙跟雜誌、或者是到超市買生鮮產品也同樣免營業稅，但是民眾買報紙、雜誌仍然可取「統一發票」來對獎，只是免營業稅的法源依據不同，但是營業人依法規要開發票的話，民眾仍可以領取發票兌獎，只是該張發票屬於免稅。

官員指出，如果該營業人屬於查定課徵營業稅的營業人、書商，民眾仍是不會領到發票對獎。而文化部提到，圖書免營業稅爭取三年才有了共識，財政部官員解釋，主要是在於「電子書」的認定，其中也包含多媒體的部分。