南韓前兩大面板廠Q1皆虧損約百億！　三星年底停產LCD面板

▲南韓兩大面板廠Q1面臨虧損。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

疫情衝擊市場需求的結果，反映在產業成績上，南韓最大的兩間顯示器製造商三星（Samsung Display）和 LG 在Q1出現虧損。據韓媒報導，三星顯示器Q1預估營收6.3兆韓元（約新台幣1,540億元），虧損4,642億韓元（約新台幣113.5億元）；LG 顯示器Q1預估營收5.1兆元（約新台幣1,247億元），虧損3,880億韓元（約95億台幣）。

三星是手機顯示器市場的龍頭，其電競顯示器市佔率也曾為全球第一；除了手機之外，其顯示器業務還囊括 PC、智慧手錶、筆記型電腦和電視等顯示器面板，其它家電業務也遭受到了衝擊。

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▲三星將在今年底前停產LCD面板。（圖／達志影像／美聯社）

分析師指出，由於新冠肺炎（COVID-19）爆發，導致手機和電視需求急遽下降，而手機 OLED（有機發光二極體）面板佔三星顯示器整體營收高達89％，包含蘋果、華為、OnePlus、OPPO、小米等品牌。在許多廠房或生產線被關閉的情況下，營收降低之外，同時也增加了固定成本。

去年三星就關閉了部份的 LCD 廠房，日前更宣佈將在今年底前停止生產 LCD 面板，並且升級工廠，朝向生產 QLED 面板。

分析師指出，除非各國在未來幾個月內成功遏制新冠病毒，否則三星顯示器和其他公司在未來幾季可能持續出現虧損。



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