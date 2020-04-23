油多到無處可放！　美國加州外海出現36艘「儲油艦隊」

實習記者崔子柔／綜合報導

受到新冠疫情影響，全球原油需求量大減，油價創下了18年的新低點，過剩的原油塞爆了倉儲空間，導致許多油輪無處可去，從美國洛杉磯港（Port of Los Angeles）的空拍照顯示，附近水域塞爆約36艘油輪，其中快20艘已經停在原地一週。

綜合外媒報導，從美國加州洛杉磯港外22日的空拍畫面顯示，約36艘已經下錨、滿載超過2000萬桶原油的油輪無處可去，只能停泊在長灘到舊金山灣之間的水域，所載運的原油量已達全球一日耗油量的20%。而在這些停泊的油輪中，約有3/4的油輪已停在原處打轉7日了。

▲石油無處可放，只能滯留在海上。（圖／翻攝自youtube）

目前，大多煉油廠產能已下降，就算接到煉油商出廠的成品，油輪也因找不到石油買家和存放空間而留在海上。馬拉松石油（Marathon Petroleum）位於加州馬丁內斯（Martines）的煉油廠已閒置，雪佛龍（Chevron）的埃爾塞貢多煉油廠及其他煉油廠則減少生產。

長灘港（Port of Long Beach）的數據指出，石油向加州的輸送速度放緩，上一季的原油進口量為3880萬桶，低於去年同期的4200萬桶。海事數據商Kpler的資料也顯示，相較於上周的2300萬桶，海上儲油量本周已達到1.5億桶。國際能源總署（IEA）一名資深高層也在私下表示，全球油輪總運載量最多有15%可轉換為海上儲油，相當於3.2億桶原油。