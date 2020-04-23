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台指期漲70點　分析師：震盪整理盤勢為主、不建議追價

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▲▼台指期4月23日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期4月23日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（23）日開盤上漲46點，來到10,268點，雖早盤一路上攻來到10,402點，不過上方賣壓湧現，盤中出現急殺一度翻黑來到10,154點，高低點落差達248點，隨後止跌緩步走升，到尾盤甚至翻紅，終場以10,292點作收，上漲70點，與現貨相較，逆價差74.51點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，近期仍以震盪整理為主，建議投資人不要進行追價操作。

廖恩平表示，近期的盤勢皆會出現盤整狀況，呈現上有壓下有撐的走勢，的確在今天也出現這樣的一個走勢，早盤一度衝上10,402點，不過又急速拉回到10,154點高低落差超過200點，另外在加權指數的部分也可看到，在4月21日出現爆量的長黑K，當時主要是因為國際股價以及國際油價的關係所導致，而這根長黑K也因帶量往下殺因此這也能解讀成為空方的表態，這也代表此根長黑K的高點壓力就顯得非常大，再加上季線下壓趨勢相當明顯，因此在靠近21日的長黑K上緣確實壓力會相當大。

請繼續往下閱讀...

廖恩平說，而下方支撐的部分則是有萬點跟月線上移，因此近期只要往上拉時並未出現連續增量，下殺的時候沒出現破月線的情況，這樣震盪整理走勢大概還會持續一周左右，因此近期不太需要過度解讀。

廖恩平建議投資人，近期在操作過程不要追價，也就是不要看到上揚就追多，下殺就追空，反而應該要注意區間逆勢，如果突然反彈往上時，多單可能需要了結並且反手做空，反之出現急殺過程中也是一樣。

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