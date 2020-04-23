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黃金前景光明　國際金價持續站穩1700美元大關

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▲▼黃金, 金塊。（圖／路透）

▲分析師指出，金價今年年底有望推高至每盎司1800美元。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

全球經濟持續動盪助長黃金漲勢，6月黃金期貨周三（22日）收漲3%至每盎司1738.3美元。分析師指出，金價今年年底有望推高至每盎司1800美元；美銀則預期金價18個月內上看3000美元。

截至稍早，6月月交割的黃金期貨價格上漲0.13%至1740.5美元。財經新聞網站《MarketWatch》報導，FXTM資深研究分析師Lukman Otunuga表示，黃金周三的上漲的主因在於「美元疲軟及對投資人對全球經濟持續擔憂」。Otunuga指出，貴金屬可能會繼續因油市混亂等眾多因素獲支撐，「並可能隨著投資人對風險資產所採取的謹慎態度而擴大收益。」

請繼續往下閱讀...

《FXStreet》報導，盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen在致客戶的報告中預期，今年年底金價可能會推高至每盎司1800美元。「長期來看，黃金的前景異常光明，因為上個月內大量的流動性充斥市場，導致通膨擔憂加劇。」

此前，美國銀行（Bank of America）將黃金未來18個月的目標價從每盎司2000美元上調至3000美元，較9年前創下的每盎司1921美元高點高出50%以上。據其說法，Fed及各國央行將因疫情為經濟帶來的傷害而採取無限期貨幣擴張政策，但Fed終究無法『印製』黃金。

Zaner Metals分析師指出「Fed無法印黃金」是牛市中非常重要的觀點。由於和紙鈔等不同，Fed無法以大量印鈔模式，大量印出黃金，也難以抑制黃金的價格波動。

美銀預期，今年黃金的平均價格將為每盎司1695美元，到了2021年，2021年平均價格為每盎司2063美元。

其他貴金屬方面，截至今日下午3點，5月白銀期貨上漲1.11%至每盎司15.5美元；7月鉑金期貨上漲1.88%至每盎司779.7美元；6月鈀金期貨上漲0.77%至每盎司1906.7美元。

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