影／股市遇亂流　專家教你如何挑好股！

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，台灣也無法倖免。投資市場震盪劇烈，打亂不少投資人的布局，在《雲端最有錢》節目中，財經專家們也分享有哪些選股好方法以及投資人該如何克服恐慌心理，才不會被市場波動牽著走。

財經專家邱敏寬表示，如何找出具價值又值得投資的好股很簡單，三大原則：股價淨值比低、長期成長高、現金殖利率高過4%，像是義隆電（2458）、美律（2439）都是投資人能留意且適時買進的標的。

股市包租公陳彥文指出，如果是一般生活忙碌的上班族，可以使用上班族懶人投資法，也就是二低一高原則，二低是低本益比和低股價淨值比，一高是高現金殖利率。符合這些條件的優質股包括，亞泥（1102）、東陽（1319）、南僑（1702）、廣宇（2328）、佳世達（2352）、和碩（4938）、中美晶（5483）、森鉅（8942）、寶成（9904）、宏全國際（9939）。

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雖然投資人都明白危機入市的道理，不過大多散戶仍會有恐慌心態，對此，諮商心理師「佛洛阿水」表示，如果沒時間研究的人，可以研究特定少數的股票或基金，了解它的特性，長期的低點或跌深買股當定存；如過是積極的投資人，要了解有興趣商品的特性，為什麼漲跌。例如黃金跟美元長期是反向的，QE和政治上的不穩對黃金都有利。