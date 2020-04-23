日本輕症在家隔離政策出包！他病情加重來不及住院就病逝家中　中央下令徹查

▲官房長官菅義偉已下令徹查全國在家休養的確診病患數。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本從3月起新冠肺炎疫情一路失控，為了防止醫療系統因暴增的確診案例崩塌，日本規定輕症與無症狀患者必須在家隔離療養，將有限的資源留給其他重症患者。然而埼玉縣22日卻傳出，有一名被要求在家隔離的確診男性病情突然惡化，但卻被保健所告知「無立即住院之必要性」，怎知該男隔日就在家中病逝。對此，官房長官菅義偉23日也下令徹查目前在家中隔離的確診患者數，他同時強調，未來將會加強掌握確診案例的病情發展。

根據TBS報導，菅義偉23日針對此事召開記者會坦承，厚生勞動省目前雖然透過地方政府掌握感染病患的病情，但並沒有清算全國「在家隔離療養」確診者總數。為了避免相同事件再度發生，中央已下令重新徹查目前在家休養的確診病例數，未來則會盡量將輕症患者安排在防疫旅館隔離療養，以掌握患者病情發展。

這名住在埼玉縣白岡市的52歲男性日前感染新冠肺炎，但因症狀輕微，被當地保健所安排在家隔離休養。這名男子20日突然感覺症狀加劇，因此聯絡保健所工作人員，但保健所根據男子現有的症狀判斷「病情雖惡化，但不需馬上住院」，請男子先繼續在家休養，等到隔日再住院治療，沒想到男子還來不及就醫，21日就病逝家中。

日本日前為防止醫療資源崩潰，要求所有輕症或無症狀的確診案例待在家中休養隔離，如果家中有老人或小孩等高危險群，則可前往防疫旅館療養。

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