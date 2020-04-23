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誠品24hr書店新據點出爐　董座吳旻潔樹立台灣文青IP新指標

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▲信義誠品。（圖／翻攝迷誠品官網）

▲信義誠品。（圖／翻攝迷誠品官網）

記者林淑慧／台北報導

全球首家24小時書店誠品敦南店將在5月31日謝幕，誠品董事長吳旻潔今（23）日宣佈新24小時書店將落腳於誠品信義店三樓，看好信義區交通便利、夜間需求暢旺，可望樹立台灣文青IP新指標，持續於海外拓點搶市，挹注營運表現可期。

誠品敦南店被視為集團「起家厝」，去年五月初因房東國泰通過都更環評，預計三年內拆除改建，誠品與其合約將在今年6月15日到期，董事會決議於5月31日熄燈，但會再尋找有開設24小時書店的新據點無縫接軌，延續台灣文化商機命脈。

請繼續往下閱讀...

吳旻潔表示，全新24小時店有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積更是敦南店的2.5倍，將首度成立外文專區廣納逾2萬種外文書，更展開全台唯一24小時唱片行、生鮮超市，預計5月29日試營運，預計打造「生活與晝夜閱讀的圖書館」。

近年誠品生活海外拓點策略大轉向，隨著誠品在東京日本橋展店，開啟台灣文青IP輸出日本市場的發燒話題。以誠品過去在香港、大陸展店的經驗，誠品做為台文青IP在華人世界已豎立指標，也奠定集團轉攻「管理財」的利基。

誠品目前海外市場據點包括中國大陸、香港以及日本，誠品生活表示，為降低投資風險及財務壓力，未來海外通路傾向採委託管理模式，誠品負責品牌招商和店型規劃，依照該店營收比例，收取品牌授權和委管費用，資本投入低，雖營收增加速度不快，但對毛利有保障，亦能增加品牌力。

法人表示，誠品書店已成為台灣文化品味承載並展示的特有平台，這股源自於台灣生活品味幻化為台文青樣貌，創造境內深度文化觀光路徑。台文青可比照韓流，助攻台灣國家形象塑造，透過社群媒體高倍數傳播，培育海外文青受眾成為哈台粉，綁定並置入台文青消費產品與服務，可望成為對海外市場輸出的文化新潮。

依據財報，誠品生去年全年稅後純益2.33億元，年減32.7%，每股純益4.92元，主因去年導入IFRS16會計準則，影響損益表現。法人估算，IFRS16影響損益約3元，若還原計算，去年每股純益約7.92元。
 

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