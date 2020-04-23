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宏達電DeepQ攜手台中榮總　開創「VR醫學臨床技術模擬中心」

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▲台中榮總攜手HTC DeepQ成立VR醫學臨床技術模擬中心。（圖／HTC DeepQ提供）

▲台中榮總攜手HTC DeepQ成立VR醫學臨床技術模擬中心。（圖／HTC DeepQ提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊今（23）日宣布，攜手台中榮民總醫院合作建置以VR虛擬實境為主要技術應用的「VR臨床技術模擬中心」（VR OSCE Center），結合醫病溝通3D Organon、實境手術資料庫GIBLIB、骨科手術模擬器FundamentalVR及腦波分析設備Looxid Labs，實現新世代的臨床模擬教學。

HTC DeepQ團隊表示，由於人體的高複雜度，傳統醫學臨床技能的學習都需從病患身上實做，病患及家屬必須承受病痛與不純熟技能雙重痛苦的必要之惡，雖然從CPR安妮開始發展的實體模擬人有大幅進步，但離真正的病患仍有巨大差異。

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HTC DeepQ團隊指出，而且實體模擬每次的操作成本高昂，管路耗材所費不貲，但是改用實驗動物模擬，除了麻醉等程序耗費人力和金錢之外，一隻小豬就一個膽囊，即使前一次沒處理好也無法再重複練習，更不用提必須犧牲動物生命的問題。

HTC DeepQ團隊說明，藉由虛擬實境（VR，Virtual Reality）、混合實境（MR，Mixed Reality）的技術，不需要搭建實體場景及設備，將各種醫學情境重現在模擬中心，讓醫師及醫事人員置身於虛擬實境中，不需考量耗材及器官限制，就能依學習需求不斷練習，提升手術技能。

HTC DeepQ團隊補充，「VR臨床技術模擬中心」突破傳統臨床訓練需要移動場所及需要大體老師、動物教師的限制，又能精確提供出血量、各階段技巧操作時間等量化客觀數據，針對不同階段的臨床教育學習目標客觀評量，事後更能360度多角度回放檢討改進，打造新世代的教學方式。

HTC DeepQ總經理張智威表示，中榮VR OSCE Center的建立是醫療虛擬實境模擬訓練的一大里程碑，將VR的特點與實際臨床經驗結合，落實垂直領域的教學應用及研究，讓醫院及學校可以透過DeepQ VR教學平台接觸到世界頂尖醫學VR應用，還可以延伸回家中練習。

▲台中榮總攜手HTC DeepQ成立VR醫學臨床技術模擬中心。（圖／HTC DeepQ提供）

▲台中榮總使用腦波VR分析設備Looxid Labs研究使用者的學習成效。（圖／HTC DeepQ提供）

台中榮總表示，根據醫學訓練學習理論，運用虛擬實境及體感回饋的技術，統整並系統化臨床訓練內容，將解剖空間關係認知，貫通至手術的模擬訓練，甚至包括醫病共享決策演練。

台中榮總指出，3D Organon解剖教學應用可提供千種人體模型，藉由互動拆解，搭配百種的動態模型可展示關節肌肉移動，甚至心臟的跳動方式，讓醫學生學習手術空間認知及訓練醫師進行醫病溝通，透過VR互動科技的應用，讓病人及家屬理解醫師的手術說明內容。

台中榮總說明，在俗稱跟刀的現場參與式手術訓練上，資淺外科醫師可以隨時上網進入線上實境手術資料庫GIBLIB，資料庫網羅像是梅約醫學中心Mayo Clinic與克里夫蘭醫學中心Cleveland Clinic等世界頂尖醫院，以及享譽國際大師的手術實境教學過程，內容涵蓋全科別手術影片及臨床講座。

台中榮總補充，手術訓練模擬訓練方面，中榮導入經過英國醫療服務體系（NHS）與美國學術骨科學會（AAOS）認證的FundamentalVR虛擬實境骨科手術模擬器，訓練新進骨科醫師，可以在主刀前能感受主刀者的視野及所需注意事項。

▲台中榮總攜手HTC DeepQ成立VR醫學臨床技術模擬中心。（圖／HTC DeepQ提供）

▲中榮導入經過英國醫療服務體系（NHS）與美國學術骨科學會（AAOS）認證的FundamentalVR虛擬實境骨科手術模擬器訓練新進骨科醫師開刀。（圖／HTC DeepQ提供）

台中榮總分享，當醫學生戴上VR頭戴式顯示器後，就會進入虛擬手術室中，根據手術的每一個步驟選擇合適的器械及開刀的方法，透過體感立即回饋，讓醫師可以真實感受到實際開刀接觸到不同組織的觸感，提升醫師開刀的手感，並在上刀前訓練5種骨科手術，再檢視自己手術步驟的正確性，也提供每個步驟的回饋給臨床教師及學生參考討論，精進手術技術。

台中榮民總醫院臨床技術訓練中心主任謝祖怡表示，過去醫師如果需要跟美國頂尖外科醫師跟刀學習，需要歷經幾十小時飛行時間進入國外醫院手術室中，隨著創新科技的應用，打破學習的疆界限制，可以依據自己需要學習的手術，隨時隨地進入不同世界頂尖醫院跟刀。

台中榮總強調，未來將會開發針對醫院客製化臨床照護標準流程SOP的VR教學內容，透過互動評值，搭配腦波VR分析設備Looxid Labs，研究使用者的學習成效，針對同理心訓練、照護流程、醫療設備使用，優化VR訓練教材內容，創造世界頂尖醫學訓練標竿。

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