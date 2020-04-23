「蝙蝠炒飯」T恤圖案涉辱華　運動服潮牌Lululemon道歉

▲Lululemon引來辱華爭議的「蝙蝠炒飯」T恤圖片。 (圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

加拿大著名運動服裝品牌Lululemon(露露檸檬)的藝術總監佛萊明(Trevor Fleming)突發奇想，上周日(19日)在社群媒體上PO了一張美國加州藝術家設計的「蝙蝠炒飯」(bat fried rice)T恤圖片，被指藉新冠肺炎疫情辱華。Lululemon後來道歉，並宣布佛萊明已離職。

佛萊明當天在社群分享了一張由史路德(Jess Sluder)設計的白色長袖T恤圖片。T恤正面印著一雙配有蝙蝠翅膀的筷子，背面則印著一個外賣餐盒，也有一對蝙蝠翅膀。外賣餐盒及T恤衫袖子上都印有「不用了，謝謝」(NO THANK YOU)字句。史路德在他的Instagram貼文中說：「新冠病毒來自何方？還不確定，但我們知道它跟蝙蝠有關。」

截至周二下午，在中國大陸的微博平台上，標有「Lululemon侮辱中國」(Lululemon insults China)的主題標籤已被瀏覽2.04億次，許多留言者要求抵制該品牌。

Lululemon驚覺事態嚴重，該公司發言人事後發表聲明強調，他們非常嚴肅對待這件事，重申該T恤並非旗下產品，並為公司員工分享了這些圖片表示歉意。聲明中同時提到，Lululemon不會容忍這類行為，已立即採取行動阻止。後來史路德也為此一事件道歉。