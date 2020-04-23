【完整報告】藍營民調僅0.9%支持酷碰券　3成民眾要求發現金或消費券





▲國民黨召開「公布經濟紓困民調、商圈代表提出紓困需求」記者會，文傳會主委王育敏公佈一份民調，強調多數民眾並不支持現有的酷碰券。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，嚴重影響各大商圈店家客流量與營收，國民黨23日公布國民黨所做的「經濟紓困民調」，有高達33.9%的受訪者認為紓困補助應該發放消費券或現金，而蔡英文政府現在推動的酷碰券，僅僅只有0.9%的支持度。

國民黨表示，這份民調證明國民黨所提發放現金的訴求，才是真正符合民意、照顧人民的妥善政策，文傳會主委王育敏呼籲蔡政府應該苦民所苦，不要再一意孤行錯誤的紓困政策。

國民黨「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」記者會，邀請板橋區商圈景觀發展協會劉朝翔理事長、淡水區商圈文化觀光協會盧育佑理事長、烏來區烏來溫泉社區發展協會洪楊寶滿理事長，以及東區商圈發展協會執行長戴政源等人出席現身說法。

淡水商圈的盧育佑理事長指出，根據淡水商圈新冠肺炎疫情影響情形調查結果顯示，整個淡水商圈的客流量減少7到8成，而營收也減少8到9成，盧育佑表示，現在紓困補助的條件過於嚴苛，很多店家無法滿足補助條件，也造成商圈店家經營非常困難。

東區商圈的戴政源執行長認為，現在政府提供的租金減免，只有公有地店家才能受益，但是西門町商圈店家大多數都是私有房產，很難有租金減免的效果。現在房租問題都是由東區商圈發展協會帶領業者，自行跟房東洽談，未來希望政府能夠提供管道，協助店家爭取減租。

烏來區烏來溫泉社區發展協會理事長洪楊寶滿特別提到，烏來商圈現在的客流量和營業額，都僅剩不到2成，尤其是現在新烏路上設有檢疫所，造成旅客擔憂不敢前往，希望政府能夠協助澄清，檢疫所並非設於烏來區內，民眾不需恐慌。

板橋區商圈景觀發展協會劉朝翔理事長則提到，現在的「安心就業方案」及「充電再出發方案」雖然用意良善，但是兩方案都要求雇主需支付員工最低薪資23,800元，對於業者而言完全沒有紓困效果，許多雇主因此降低申請意願。

出席記者會的商圈代表都表示，現在消費者因失業率高、收入減少，民眾轉趨保守不敢消費，因此呼籲政府能夠發放現金或消費券，增加國人的消費慾望、活絡經濟。

根據民調，超過9成民眾認為新冠肺炎已實質影響台灣經濟，而有6成民眾認為新冠肺炎會使自己或家人的收入減少。而針對現行紓困補助政策進行調查，發現有超過6成民眾搞不懂紓困辦法，而高達9成6的民眾沒有提出紓困補助申請，顯示現行的紓困補助方案根本無法達到實質紓困的效果。

對此，王育敏強調，目前新冠肺炎疫情嚴峻，對國內整體經濟危害非常大，但是政府提出的酷碰券政策，對於多數商圈店家沒有實質幫助，根本無法對商圈店家帶來實質的紓困效果，因此呼籲蔡政府應正視現行紓困政策根本無助商圈業者、以及多數受疫情影響的家庭，應立即修正錯誤的紓困政策，發放現金取代酷碰券，才能真正讓全民獲益。

經濟紓困民調報告：

一、「發消費券或現金」支持度33.9%，「酷碰券」支持度僅0.9%

針對新冠肺炎疫情造成國人經濟困難，蔡英文政府擬訂紓困補助政策，疫情期間補助勞工薪資紓困，疫情結束後則發放酷碰券刺激消費，而國民黨則提出應統一發放現金，避免有多數國人無法受到紓困補助照顧。根據國民黨民調顯示，國人高達33.9%支持發放消費券或現金、23.4%支持補貼員工薪資、22%支持減稅、6.9%支持無息貸款，而支持發放酷碰券的比例僅有0.9%。

二、七成國人擔心新冠肺炎疫情擴大傳染

針對國人是否擔心新冠肺炎疫情會擴大傳染，受訪者中有39.6%表示有些擔心、32%表示非常擔心，而不太擔心的比例為20.5%、完全不擔心僅有5.5%，顯示我國超過七成民眾，仍對新冠肺炎疫情表示憂心，認為有持續擴大傳染的疑慮。

三、九成二國人認為新冠肺炎影響台灣經濟

針對新冠肺炎對我國經濟之影響，受訪者認為有些影響的比例為30.2%、認為影響很大的高達62.5%，而認為不太影響的比例為4.2%、認為完全沒影響的僅有0.5%，顯示我國超過九成民眾，認為新冠肺炎確實影響到台灣整體經濟。

四、六成二國人擔心疫情影響家庭或個人收入

在新冠肺炎影響下，國人普遍擔心未來自己或家人的經濟收入，可能因疫情影響而減少，民調顯示32.2%受訪者有些擔心、30.6%受訪者非常擔心，而不太擔心的比例為20.3%、完全不擔心的比例僅15.3%，可見國人普遍擔憂家庭收入減少。

五、六成國人不清楚現行紓困方案

雖然蔡政府以提出經濟紓困方案，但是國人普遍不清楚紓困辦法，根據調查顯示，46.3%受訪者不太清楚紓困辦法、16.4%完全不清楚，而非常清楚的比例僅10.8%、有些清楚的比例則為23.2%，顯示目前紓困方案的宣傳力度不足，超過六成國人搞不懂紓困辦法。

六、僅有2%民眾提出紓困補助申請

目前紓困補助方案，全民無法受惠，民調顯示高達96.4%受訪者沒有提出過紓困補助，有提出紓困補助的比例僅2.0%。可見現行補助方案過度集中特定產業，多數國人根本無法受惠。

七、僅三成二國人認為600億特別預算足夠

針對政府編列600億特別預算是否足夠，民調顯示未表態者高達43.6%，而認為有些足夠及非常足夠比例為32.6%、認為不太足夠及完全不足夠的比例則為23.9%，顯示國人普遍不了解紓困補助成效，對紓困補助無感。

八、六成國人支持暫停第二階段前瞻計畫，將4400億元經費用於振興國內經濟

針對「暫緩第二階段前瞻計畫，將4400億元經費用來振興國內經濟的主張」，民調顯示31.1%受訪者表示非常贊成、29.1%有些贊成，僅有13.3%表示不太贊成4.5%完全不贊成，顯示對於該項主張，國人普遍支持暫停第二階段前瞻計畫。

九、五成二國人支持在野黨應該監督政府紓困預算

針對新冠肺炎疫情延燒過程中，在野黨對紓困預算持續提案監督之做法，認為在野黨應該監督政府紓困預算的比例高達52.8%，僅有29%認為在野黨應該全力支持政府紓困方案，顯示目前國民黨積極監督政府預算執行成效之作法，符合多數民意。

訪問日期：2020/04/18 ~ 2020/04/19

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