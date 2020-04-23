總統候選人拜登被控27年前性侵女幕僚　警方啟動偵辦

▲今年美國總統大選，拜登(左)對決川普。誰會贏？（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

篤定出線成為民主黨總統候選人的美國前副總統拜登，本月初被一名前女幕僚指控27年前曾性侵她。儘管案件已過了追訴期，拜登不會被起訴，但華府警方已就此案展開正式調查。有人認為警方此舉法並不尋常。

1993年曾在拜登參議員辦公室短暫工作過的芮德(Tara Reada），本月9日向華盛頓警方報案，指控拜登當年曾經將她推向牆角，並用手指插進她的下體。拜登發言人反駁她的指控攏是假，拜登本人則並未有直接回應此一事件。

芮德報案後向媒體表示，她報案目的是基於安全理由，也是為了讓事件留下白紙黑字的紀錄，顯示她的指控是認真的，因為報假案是違法行為。芮德稱，由於案件已過了追訴期，她原本以為警方不會調查，她也不打算向拜登進行民事訴訟。

不過有性罪行專家指出，即使無法作出刑事起訴，仍有不少理由可以讓警方繼續調查案件。曾是性罪行檢察官的法律教授苿菲(Wendy Murphy)表示，警方繼續調查芮德告發拜登一案並不尋常，可能是因為警方出於公眾安全考慮、亦可能認為此案會連帶揭發其他東西。她說：「你不會浪費資源去調查一些漫無目的的東西。」