小老闆超有感！兆豐銀小規模營業人紓困貸款　借50萬每月利息417元

▲兆豐銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

政府挺小老闆、小頭家，央行提出中小企業貸款專案融通，並且提供小規模營業人簡易貸款措施，兆豐銀宣布啟動「小規模營業人敦親睦鄰專案」。兆豐銀表示，國內108家分行本週將超過500戶的進件量，讓有資金需求的企業能在第一時間取得資金。

兆豐銀表示，這次配合政策開辦的小規模營業人貸款，藉此機會敦親睦鄰，讓分行周圍的小店家、小頭家都能有資金活水，不只配合政府的紓困原則，拚時效性，且收件3天內就能夠核貸。

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而小規模營業人紓困貸款，主要的對象包含水電行、眼鏡行、玻璃行與寵物美容等，只要設有稅籍、免開統一發票的攤商店家，有信保基金十足保證，每戶最高可達50萬元，利率只要1%，第一年只要支付利息5000元，每個月的利息只要417元。

此次，雖是配合政策，很多行庫的借款期限只有一年，但兆豐銀行還加碼「小規模營業人敦親睦鄰」貸款專案，期限最長可達3年，如果借款的小型商號受疫情衝擊太大，無法一年到期就還本，也可以選擇等到疫情稍緩和，第二年以後再開始還本，依現行利率計算第二年利率則是介於2%~2.5%之間，條件相當優惠。預估全台約 50 萬家的攤商、小型店家可望因此受惠。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊企業營運甚廣，兆豐銀行不分海內外全行總動員啟動關懷客戶行動，提供各項紓困方案，目前，兆豐銀行加速從寬辦理各項紓困案件，客戶申請政府紓困專案加上兆豐的自辦紓困專案，總申請金額已經高達300億。