92歲失智亞裔翁逛街…突遭狠拖丟出去　壯男飆罵「新冠病毒」

▲老人倒在地上。（圖／翻攝自臉書／Vancouver Police Department）



記者丁維瑀／綜合報導

加拿大溫哥華上月發生一起攻擊事件，當時一名92歲患有失智症的亞裔老人來到便利商店，卻有另一位高壯男子對著他辱罵有關「新冠病毒」（Covid-19）的詞彙，還強行把他拉出門外，最後老人虛弱倒在路上。當地警方認為，這起事件是「反亞裔心態」仇恨犯罪的一部分。

《南華早報》報導，溫哥華警方22日表示，正值疫情大流行之際，這起事件與種族歧視的心態有關。警方釋出3月13日的監視器畫面，希望找出嫌犯的身分；負責與媒體聯繫的警官維辛汀（Tania Visintin）形容嫌犯的行為非常卑劣，「我們不能容忍由偏見、歧視或仇恨促成的事件。考量到受害者的年齡，這更加令人不安。」

據了解，遭遇攻擊的92歲男子患有失智症，事發前，家人向警方通報他失蹤，當時他走進溫哥華一家便利商店，結果店內一名比他高大的男子將他拖到外面，他最後倒在路邊。畫面可見，襲擊者戴著金項鍊，留有山羊鬍，還不清楚他的動機為何，只知道他罵著跟疫情有關的詞彙。

維辛汀說明，這名老人失智的情況相當嚴重，所幸過程中並未受傷，遇襲前不到一小時，他的家人才通報他失蹤。

維辛汀希望當時的目擊者能夠進一步提供更多資訊，藉此將嫌犯繩之以法。溫哥華警方注意到，最近幾周，與反亞裔心態有關的犯罪行為有所增加，當局3月接獲11起仇恨犯罪，其中5起就與反亞裔有關。

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