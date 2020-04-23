紓困重點放哪好？　謝金河：後疫情時代的台灣經濟新定位

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河最新表示，這次疫調的匡列機制很有效，台灣可以先找出最悽慘的產業勞工，把錢花在刀口上，才可能將效果發揮得更顯著。

週三由工業總會、三三會及商業總會、工商恊進會聯辦的疫情經濟發展策略，謝金河、馬凱教授、台經院院長張建、經濟部長沈榮津、政委龔明鑫、鄧振中及陳美玲主委都是此次的與會者。謝金河表示，這次台灣在疫情的衝擊下防疫有成，盼能給大家帶來信心，未來經濟要更好，需要具備更好的機動力與應變調整力。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，舉口罩國家隊為例，工具機產業具有極好的機動力，若不是將防疫視同作戰，台灣可能仍陷於一例一休的漩渦，動彈不得。他指出，台灣有很多不合時宜法令，可能需要打掉重練，並且重新開機；像台灣的租稅和勞基法，若夠有競爭力，有錢人就不一定會將錢放在香港或新加坡了。

謝金河指出，工商恊進會理事長林伯豐批評台灣紓困金額太少，林伯豐把各國紓困的錢用GDP的比重來看，美國2.2兆美元，比重是10.2％，另外新加坡10.8％、德國是31.8％、南韓是6.8％，台灣只有5.5％。謝金河認為每個國家疫情不同，救市力道也不一樣，「像美國領時薪的工人很多，川普必須空中灑錢，台灣儲蓄高，發現金不一定有效。」

謝金河指出，中國第一季的成長率負6.8%，從進出口總額、社會零售金額、規模工業生產值及固定資產投資四個指標來參考，前兩月衰退的力道比3月大，假如中國最差的是第一季，歐美最慘可能從3月到5月，最壞的應該在4月，全球經濟下滑的力道可從中比擬；另外，香港3月機場統計，客運很慘、貨運小幅下滑，可以看出在疫情撞擊下人流急凍，但物流受到衝擊相對較小，這些數據可以模擬未來幾個月的變化。

不過謝金河最後也不忘提醒大家，疫情不會很快結束，人們必須勤量體溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才是大家的生活基本態度。



＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►工商團體憂經濟大蕭條再現 建請政府未來應組財經內閣

►救命錢明天到！經濟部：艱困企業補貼6億元撥款「2.2萬人受惠」

►疫情引爆儲油危機！ 謝金河：油價不振、股市必跌