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台糖配合紓困減租二成　立法院決議減列3億租金收入預算

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▲立法院經濟委員會今（23）日決議台糖本年度租金收入預算減列3億元。圖為台糖董事長吳昭義。（圖／記者林淑慧攝）

▲立法院經濟委員會今（23）日決議台糖本年度租金收入預算減列3億元。圖為台糖董事長陳昭義。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，經濟部規劃國營事業租地減租二成力挺企業，立法院經濟委員會今（23）日決議台糖本年度租金收入預算減列3億元，另在電商銷售、焚化爐等環保收入分別增列1000萬元及300萬元，以期台糖加速搶攻宅經濟商機及開拓財源。

立法院經濟委員會今天審查國營事業台糖、中油公司相關預算，邀請經濟部政務次長曾文生、台糖董事長陳昭義、中油總經理李順欽列席報告與協商。

請繼續往下閱讀...

行政院拍板加碼紓困方案，依據經濟部規劃，國營事業租地與工業園區費用減收緩繳，企業可緩繳1年或減租二成，減租期限為期半年，以減輕企業負擔渡過這「疫」關；影響所及，台糖配合紓困所減少的租金收入約5.4億元收入，經協商後決議減列3億租金收入。

另外，立委賴瑞隆等要求台糖於疫情期間，加強電商網購行銷，台糖董事長陳昭義表示，疫情期間網購業績較去年同期成長約六成，今年也將開發手機版本的網購平台，力拚全年電商業績能翻倍成長。

依據財報，台糖公司今年3月單月稅前淨利1.9億元，第一季稅前淨利2.29億元，台糖說明主要是認列營建毛利所致。

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