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西德州原油期貨周三跳漲近20%　今續漲3%

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▲▼石油,原油,油價,抽油機。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際油價周三（22日）大幅反彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

國際油價周三（22日）大幅反彈，因石油輸出國組織（OPEC）可能進一步削減供應，且上周美國原油庫存增幅不如預期般嚴重，布蘭特原油自21年低點回升。

6月交割的布蘭特原油期貨22日收漲1.04美元，漲幅5.4%，報每桶20.37美元，盤中一度觸及1999年6月以來低點；6月紐約西德州原油期貨22日大漲19.1%，報每桶13.78美元。截至今（23）日上午11點28分，6月布蘭特原油期貨上漲2.5%至每桶20.88美元；6月紐約西德州原油期貨上漲3.19%至每桶14.22美元。

請繼續往下閱讀...

《路透社》報導，近幾日的油市波動性較以往更大，供應過剩的原油充斥市場，而各國政府頒布的居家防疫措施也進一步導致原油需求下滑。

雖然在連續兩日下跌後，國際油價出現反彈，但Ritterbusch and Associates能源研究與顧問公司總裁Jim Ritterbusch表示，這絕非意味著油價已經觸底，「因本周將致使油價進入負值區域的供需因素依然存在。」

《CNBC》報導，周三的漲勢與本州迄今為止油價的狂跌行成鮮明的對比。Rystad Energy能源公司資深合夥人暨分析主管Per Magnus Nysveen警告，油市的狀況會進一步惡化。原先原油的儲存空間可用來作為緩衝，但「全球已經沒有足夠地方來存放原油了，」因此，「目前我們看到的的失衡狀況，將無從緩衝。」

Pictet財富管理公司分析師Jean-Pierre Durante也同意上述觀點，他在報告中表示，儘管OPEC+近日已決定聯合減產，但由於目前全球已充斥太多石油，導致儲油產能將很快達到飽和點。

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