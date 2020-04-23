工商團體憂經濟大蕭條再現　建請政府未來應組財經內閣

▲工商團體向政府提出79項建言。（圖／工總提供）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，全國工業總會、全國商業總會、工商協進會及三三企業交流會特別邀請六十餘位工商領袖，舉辦三場閉門的「因應新冠疫情與台灣經濟發展」系列高峰論壇，並向政府提出79項建言。其中，工商團體建議，若未來內閣改組，建請以籌組財經內閣為主要選項，並與世界接軌，大幅提高直接金融對 GDP 的占比。

在會議中，所有與會工商領袖都表示，本次疫情可能帶來的全球經濟大蕭條，要求政府應對遭受重創的中小企業進行迅速、立即、有效紓困，避免看得到、吃不到，力求達成「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的目標。

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促請政府應與世界接軌，大幅提高直接金融對GDP的占比，使資金可直接注入產業，活絡經濟。同時要求政府應協助台灣半導體、資通訊及石化等已在國外布局之產業，進一步進行垂直整合，並且積極盤點產業數位落差，比照過往自動化服務團，組織數位轉型服務團，以協助產業加速數位轉型，增進數據研發、生產、行銷能力，並培養數位經濟跨領域人才。

另為促使產業快速邁入5G時代，工商領袖敦請政府應善用5G頻譜溢收的1,000億元標金，作為新興科技應用試驗計畫的經費，諸如優先補助5G 結合AI、IoT、IIoT之應用方案。

工總理事長王文淵強調，治本重於治標，在這個緊急的時刻，不宜再增加任何租稅負擔，例如開徵空污費、碳稅等，都甚為不妥，甚至應適時鬆綁法令才對，尤其是勞基法，另外，在兩岸關係上也必須有所調整，因為兩岸經貿關係非常密切，對以出口為導向的台灣，兩岸關係的正向發展，有助於台灣經濟在疫情後迅速復甦。

工商協進會理事長林伯豐也表示；「工商界感謝政府推出的一系列紓困措施，但與美、日、新加坡等國比較，仍有加碼的空間。另為確保經濟的成長，維持企業的穩定運作，上市櫃公司正常融資應給予充分支持，中小企業紓困融資應訂定明確標準與程序，並採取直接有效的減稅措施。」

三三會理事長許勝雄認為，疫情雖可能促使一些國家走向「新保護主義」，但不會阻止全球化的發展，而是全球化會與「創新」、「科技」結合，並以另一型態產業發展模式繼續向前發展，而這就是我們推動產業升級轉型及建立可控風險供應鏈布局的大好機會。