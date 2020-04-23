坦承性騷擾女公務員！　釜山市長今辭職下台：發生不必要身體接觸

▲ 共同民主黨吳巨敦2018年選上釜山市長時開心與妻子擁抱。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，南韓全國上下忙著抗疫之際，釜山市長吳巨敦今（23）早坦承，最近和一名女性公務員面談時發生不必要的肢體接觸，被認定為強制性騷擾，為此道歉並辭職下台。

綜合韓媒報導，該名女性公務員不久前在市長辦公室與吳巨敦面談，遭吳巨敦性騷擾，事後向釜山性暴力諮商所通報，這起事件才曝光。

吳巨敦當地時間上午11時（台灣時間10時）於釜山市廳召開記者會宣布，「我從今天起辭去釜山市長一職，向所有市民低頭謝罪。無法遵守對350萬釜山市民的承諾、無法盡到責任，讓我感受到難以言喻的慚愧。但我認為，我對那個人的責任也非常重要。因為我對那個人應付的責任太大，不得不下此決定。」

吳巨敦坦承，「我在和某人約5分鐘的面談中，做出不必要之身體接觸，也意識到這是不應作出的強制性騷擾。不論輕重、不論是何種言語或行為，都是無法被原諒的舉動。我認為不該在犯下這樣的錯誤後持續行使市民賦予我的市長職位。在如此艱困的時期，為保持市政正常運作，我將承擔所有缺失，祈求原諒。」

由於吳巨敦請辭，市長職位將由行政副市長代理。釜山市預計2021年4月舉行市長補選，意即市政廳將面臨長達1年的空窗期。

事實上，吳巨敦此前也曾爆出類似爭議。南韓一名律師及二名媒體人成立YouTube頻道「橫豎研究所」，專門評論政治及時事，去年指控吳巨敦騷擾女性公務員。吳巨敦法律代理人則於去年10月17日找上警方，向他們提告誹謗。