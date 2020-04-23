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前進新南向！北富銀獲准設澳洲雪梨辦事處　海外布局再添生力軍

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▲▼富邦,富邦金,北富銀,台北富邦銀行。（圖／路透社）

▲北富銀向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處，並於22日獲得核准。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

為拓展金融服務領域、建立更綿密的全球服務網絡，台北富邦銀行向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處並於昨（22）日獲得核准，北富銀的海外布局可望再添新生力軍。

北富銀表示，澳洲政經環境穩健、法規健全且監管嚴明，聯貸市場規模可觀，稅制架構也有利於海外銀行參與其國際聯貸，於澳洲第一大城雪梨設立據點不僅可深入了解當地市場、產業發展及商情，並可蒐集並評估當地金融相關產業資訊，如銀行、證券、保險或Fintech等並進行互相交流與觀察，以探詢未來合作事項或投資商機。

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北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，積極擴大全球布局，為台商接軌國際的最佳金融夥伴。目前北富銀在台、港、中、越、星、印尼等國家皆已設有服務據點，這次將觸角延伸至澳洲，則希望能將各地金融資源進一步相互串聯，形成更綿密完整的泛太平洋金融服務網。

另針對台商經營需求及當地產業發展進行更廣泛的區域整合，全方位滿足企業夥伴在資金、投資、避險及財務等各層面的金融需求，提供完整優質的跨區金融服務，與企業夥伴及當地產業攜手共創三贏。

另據金管會銀行局統計，目前本國銀行在澳洲設有分支機構的有台灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、中小企銀、玉山銀行、台新銀行、中信銀行等9家銀行。

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