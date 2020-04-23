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內向翁竟是恐怖分屍人魔！　院子找到失蹤男「斷鳥」地窖藏2男骸骨

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▲▼ 砍柴,斧頭,殺人,暗殺,情殺。（圖／CFP）

▲警方在老翁家中意外找到3名失蹤男子的遺體。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯西伯利亞警方近來發現一起恐怖人魔的連續殺人案，66歲老翁扎哈羅夫(Viktor Zakharov)家中院子發現1名男性的生殖器斷肢，後來更在其地板下找到另外2名男子遺體，因為與3條命案有關將他逮捕，正在追查他是否有吃下死者的遺體。

事件發生在西伯利亞偏遠村莊謝韋爾諾耶(Severnoye)，36歲男子呂西尼(Petr Lysyany)近來無故失蹤後，因為妻子意外在札哈羅夫院子中看到他的自行車，所以向警方報案。警方前去調查時，札哈羅夫坦承，幾天前曾和呂西尼一起喝過酒，但對方喝醉後就自行回家。

員警繼續在札哈羅夫家調查時，竟然在院子中找到一根被切斷的男性生殖器，他後來走進屋內開始檢查地面，最後在戶外廁所與花園中找到呂西尼身體的一部分，並在地板下的地窖中找到另外2具只剩下骨骼的男性遺體。

警方表示，另外2名受害人分別為63歲的德雷庫莫夫(Viktor Dryumov)以及53歲的季霍諾夫(Sergey Tikhonov)，而札哈羅夫平時在居民眼中，只是一名依靠退休金與拾荒過活的普通老翁，形容他個性安靜又內向，然而他其實是在1991年曾因謀殺分屍親姐而被判處15年有期徒刑的變態殺人魔，除了已找到屍骨的3起命案外，正在調查他是否與2012年失蹤的14歲少年巴孔(Alexey Bakun)案有關。

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