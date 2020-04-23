企業徵才數量創近4年新低　104：新鮮人需超前部署找工作

▲人力銀行建議新鮮人須提前投履歷參加面試。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者余弦妙／台北報導

受新冠肺炎疫情衝擊失業率竄高，根據104人力銀行最新統計截至4月，網站上全職工作機會有48.8萬個，為最近四年來新低，比去年同期減少7%，其中，註明「接受應屆畢業生」有29.9萬個。

104人力銀行總經理黃于純說，景氣雖有下修壓力，但求才市場不全然悲觀，新鮮人不用等到疫情結束才開始求職，反而應該危機入市，趁早備妥求職資料，並且主動應徵。

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104指出，在產業需求方面，零售及餐飲受疫情影響最大，不過目前合計仍有六萬多個工作數歡迎新鮮人，軟體與網路相關業在疫情中逆勢增長8%，徵求兩萬多名新鮮人。另外職務需求方面，業務銷售、門市營業、操作技術人員需求最多，合計需要九萬多名新鮮人。

根據104人力銀行資料庫，工作年資未滿一年（包含無經驗）、曾在三月份主動應徵「全職」工作的新鮮人創最近三年最低，比去年同期減少4%。

黃于純鼓勵新鮮人儘早求職，疫情期間，善用線上「104履歷診療室」將有各大企業人資和職場前輩傳授新鮮人如何撰寫履歷，協助釐清職涯方向；疫情期間，同儕競爭者較少，企業暫緩或減少招募的職缺多集中於第一線的民生消費服務型職缺，關鍵的電商、行銷企劃、研發、業務等核心職缺，因人才難覓，仍不受疫情影響。

